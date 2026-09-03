Malatya’da coğrafi işaretli ürün sayısı artırılacak
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle “Malatya’daki Coğrafi İşaretli Ürünlerin Türkiye ve Yurtdışında Markalaşması ve Ticarileşmesi Projesi” kapsamında toplantı düzenlendi.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu toplantıda, kentte coğrafi işaret tescilli 53 ürün bulunduğunu belirterek, yeni ürünlerin tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Sadıkoğlu, hedefin yalnızca tescilli ürün sayısını artırmak değil, ürünlerin katma değerini ve ihracat potansiyelini yükseltmek olduğunu ifade etti.
“Tescil, yolun sonu değil”
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, coğrafi işaret tescilinin ürünlerin korunması ve ekonomik değere dönüştürülmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Tescil sonrasında denetim, standardın korunması, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve markalaşma çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Sadıkoğlu, “Bir ürünün coğrafi işaret tescili alması, yolun sonu değil, asıl yolculuğun başlangıcıdır” dedi.
MTSO olarak üç ürünün coğrafi işaret tescilini aldıklarını belirten Sadıkoğlu, bunların Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Malatya Kayısısı, Malatya Kâğıt Kebabı ve Malatya Peyniri olduğunu söyledi. Farklı ürünler için de tescil çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sadıkoğlu, “Hedefimiz yalnızca tescilli ürün sayısını artırmak değil, ürünlerimizin değerini artırmak, kalitesini korumak, denetimini güçlendirmek ve dünya pazarlarında Malatya markası olarak daha güçlü yer almalarını sağlamak” diye konuştu.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da toplantıda coğrafi işaret tescil süreçleri ve kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Durak, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili bulunan Malatya Kayısısı’nın uluslararası alanda daha etkin tanıtılması ve ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtti.
Coğrafi işaretlerin yalnızca yöresel ürünlerin korunmasını değil, üreticilerin pazardaki konumunun güçlendirilmesini ve ürünlerin daha yüksek katma değerle tüketiciye ulaşmasını sağladığına dikkat çekilen toplantıda, tescilli ürünlerin markalaşma süreçlerinin geliştirilmesi de değerlendirildi. Bu kapsamda Malatya’nın yöresel ürünlerinin tanıtımının yanı sıra üretim standartlarının korunması ve ihracat kapasitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.