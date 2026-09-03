Malatya’da coğrafi işaretli ürün sayısı artırılacak

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MTSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Oğuzhan Ata Sadıkoğ­lu toplantıda, kentte coğra­fi işaret tescilli 53 ürün bu­lunduğunu belirterek, yeni ürünlerin tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini söy­ledi. Sadıkoğlu, hedefin yal­nızca tescilli ürün sayısı­nı artırmak değil, ürünlerin katma değerini ve ihracat po­tansiyelini yükseltmek oldu­ğunu ifade etti.

“Tescil, yolun sonu değil”

Oğuzhan Ata Sadıkoğ­lu, coğrafi işaret tescilinin ürünlerin korunması ve eko­nomik değere dönüştürül­mesi açısından önemli oldu­ğunu belirtti. Tescil sonra­sında denetim, standardın korunması, üreticilerin bi­linçlendirilmesi ve marka­laşma çalışmalarının sürdü­rülmesi gerektiğini kayde­den Sadıkoğlu, “Bir ürünün coğrafi işaret tescili alması, yolun sonu değil, asıl yolcu­luğun başlangıcıdır” dedi.

MTSO olarak üç ürünün coğrafi işaret tescilini al­dıklarını belirten Sadıkoğlu, bunların Avrupa Birliği coğ­rafi işaret tescilli Malatya Kayısısı, Malatya Kâğıt Ke­babı ve Malatya Peyniri ol­duğunu söyledi. Farklı ürün­ler için de tescil çalışmala­rının devam ettiğini aktaran Sadıkoğlu, “Hedefimiz yal­nızca tescilli ürün sayısını artırmak değil, ürünlerimi­zin değerini artırmak, kali­tesini korumak, denetimini güçlendirmek ve dünya pa­zarlarında Malatya marka­sı olarak daha güçlü yer al­malarını sağlamak” diye ko­nuştu.

Türk Patent ve Marka Ku­rumu Başkanı Prof. Dr. Mu­hammed Zeki Durak da top­lantıda coğrafi işaret tescil süreçleri ve kurumun çalış­malarına ilişkin bilgi verdi. Durak, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili bulunan Malat­ya Kayısısı’nın uluslararası alanda daha etkin tanıtılma­sı ve ihracatının artırılması­na yönelik çalışmalar yürü­teceklerini belirtti.

Coğrafi işaretlerin yalnız­ca yöresel ürünlerin korun­masını değil, üreticilerin pazardaki konumunun güç­lendirilmesini ve ürünlerin daha yüksek katma değerle tüketiciye ulaşmasını sağ­ladığına dikkat çekilen top­lantıda, tescilli ürünlerin markalaşma süreçlerinin geliştirilmesi de değerlen­dirildi. Bu kapsamda Malat­ya’nın yöresel ürünlerinin tanıtımının yanı sıra üretim standartlarının korunması ve ihracat kapasitesinin ar­tırılması için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.