Malatyalı iş dünyası: Finansmana erişimin önündeki engeller kaldırılmalı

Ticari faaliyetlerin devamlılığı için en önemli ihtiyacın finans desteği olduğunu belirten Oğuzhan Sadıkoğlu, “Finansmana erişimin önündeki engellerin kaldırılması ve depremzede firmalara kolaylık sağlanmasını talep ediyoruz. İşyeri tamamen yıkılan esnafımız sermayesini de kaybetti, bu üyelerimiziz hibe destekleri sunularak yeniden ticari hayata dönmeleri sağlanmalıdır.

Kamu ve özel bankaların depremzede firmalarımıza düşük faizli kredi imkânı sunmasını talep ediyoruz. Ayrıca deprem öncesi kullanılan ticari kredi ödemeleri de ötelenmelidir. KOSGEB tarafından verilen Deprem Kredisinden sadece imalat yapan firmalar ile geçici konteyner iş yerlerinde faaliyet yürüten firmalar faydalanabiliyor.

Şartsız koşulsuz tüm üyelerimizin bu krediden faydalanmasını talep ediyoruz. Mücbir sebep hali 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı ancak süre 2024 yılını da kapsamalıdır. Yerinde dönüşüm için açıklanan destek, mevcut maliyetler göz önüne alındığında oldukça yetersiz kalıyor. Hibe ve kredi miktarları reel rakamlara göre yeniden belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Malatya 1. OSB’de inşası süren yeni arıtma tesisi için ihtiyaç olan ek bütçe konusunda Mehmet Şimşek’ten destek isteyen Sadıkoğlu, OSB’deki istimlak bedellerinin ödenip yeni yatırım alanlarının oluşması için deprem şehri olan Malatya’ya öncelik sağlanmasını istedi. Bakan Şimşek de arıtma tesisi ve istimlak bedelleri talebinin oldukça makul olduğunu belirterek, desteğin kısa sürede sunulacağını söyledi.