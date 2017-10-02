Malta'ya yatırım fırsatları ele alınacak
Yeni Bir Hayat, Malta Nexia BT ile birlikte 10 Ekim tarihinde 'Malta Yatırım Fırsatları Semineri' düzenleyecek.
Şahıslara yönelik global yatırım planlaması alanında hizmet veren Yeni Bir Hayat ile finans ve hukuk alanında danışmanlık hizmeti sunan Malta Nexia BT ev sahipliğinde 10 Ekim Salı günü 'Malta Yatırım Fırsatları Semineri' düzenlenecek.
Wyndham Grand Levent Oteli'nde, Malta hükümet yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte; Yeni Bir Hayat CEO'su Şevki Akaydın, Malta Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Franklin Aquilina, Malta Girişim Başkanı William Wait, Malta Turizm Bakanlığı Özel Projeler CEO'su Emren John Vella ve Nexia BT Yönetici Ortağı Karl Cini konuşmacı olarak yer alacak.
Sabah 09:00'da başlayacak program, 13:00'da sona erecek.