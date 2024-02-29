MESİAD’ın yeni başkanı Adnan Gündoğdu

MERSİN/DÜNYA

MESİAD üyeleri başta olmak üzere STK temsilcilerinin ve bölge iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Adnan Gündoğdu, “Geçmişi projelerle dolu MESİAD’ın yeni dönemde de üretmesini sağlayacağız. Anadolu ticaretinin Mersin’den dünyaya yayılması için yoğun bir iş birliği içinde olacağız” dedi. Sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkıp toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Gündoğdu, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

MESİAD’ın kentin hayati projelerine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Gündoğdu, “Ekonominin ana dinamiklerini ortaya çıkarıp gündemleştiren MESİAD, her sektörde görmemezlikten gelinen alanlarda fikir geliştirerek gündeme taşımıştır. Önümüzdeki dönemde de bugüne kadar yapılanların tamamlanması ve kentimize yeni projelerin eklenmesini sağlayacağız. Mersin Ana Kontener Limanı’nın tamamlanması için çaba göstereceğiz.

Üyelerimizden CEY Grup’un özelleştirmeden aldığı Taşucu Limanı, batıda yeni bir potansiyel yaratacak. Meram Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaparak, lojistikte başta Konya ve Karaman olmak üzere Orta Anadolu ticaretini Mersin’den dünyaya akıtmak için yoğun işbirliği içinde olacağız.

Batıda ticaret ve lojistik potansiyelini büyütmek amacıyla yeni bir Mersin oluşturacağız. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda kargo bölümünü etkin kullanarak, bölgemiz ihraç ürünlerinin dünya pazarlarına erişimi için ÇUKUROVASİFED ve bütün STK’larla iş birliği yapacağız” diye konuştu.

Adnan Gündoğdu başkanlığındaki MESİAD’ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşmakta; Servet Çamurdaş, Seyfetullah Işık, Ayla Gündoğdu, Devlet Özkan, Hamit Doğan, Ayten Aslankan, Murat Çani, Cemalettin Akbulut, Sait Dervişoğlu, Kenan Kılıç, Mahmut Kaya, Çetin Karahasanoğlu, Melike Kuşcu ve Ferudun Yavuz.