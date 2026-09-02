Meta Google’a sırtını döndü, rotasını rakibine çevirdi

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Meta’nın yapay zekâdan sorumlu yöneticisi Alexandr Wang tarafından çalışanlara gönderilen not, teknoloji devlerinin iş yazılımlarına bakışındaki değişimi ortaya koydu. Şirket, iç iletişim altyapısını Google Chat’ten Slack’e taşıyacak.

Yapay zekâ ajanları kararın merkezinde

Şirket içi nota göre Meta’nın tercihini değiştirmesindeki temel unsur, Slack’in yapay zekâ ajanları için daha elverişli bir çalışma ortamı sunması oldu. Wang, platformun konuşmaya dayalı arayüzü, geliştirici araçları ve üçüncü taraf bağlantılarıyla öne çıktığını belirtti.

Meta’nın değerlendirmesine göre Slack’te oluşan yapı, yalnızca yapay zekâ ajanı geliştiren ekipleri değil, şirketin bütün çalışanlarını destekleyebilecek. Böylece karar, basit bir mesajlaşma uygulaması değişikliğinin ötesinde, iş süreçlerinin yapay zekâ çevresinde yeniden kurulmasına işaret ediyor.

Slack’i öne çıkaran özellik

Slack’in en önemli avüç antajlarından biri, farklı uygulama ve kurumsal veri kaynaklarının aynı çalışma ortamına bağlanabilmesi. Yapay zekâ ajanları kanallar, mesaj dizileri ve doğrudan mesajlar içinde çalışabiliyor; veri sorgulayabiliyor, güncel bilgi sunabiliyor ve belirli işlemleri başlatabiliyor.

Platformun geliştirici araçları şirketlerin kendi ajanlarını oluşturmasına da imkân veriyor. Slack ayrıca Asana, Box, Workday, Adobe Express, Cohere ve Writer gibi farklı kurumsal uygulamalara bağlanan hazır çözümler sunuyor.

Bu yapı sayesinde çalışanların ayrı uygulamalar arasında dolaşması yerine, görevlerin doğrudan iletişim ekranından yürütülmesi hedefleniyor. Meta’nın kararında Slack’in mesajlaşma kabiliyetinden çok bu geniş bağlantı ağı belirleyici oldu.

Google Chat tamamen devre dışı kalmıyor

Meta’nın aldığı karar, şirketin Google tarafından sunulan bütün kurumsal hizmetleri bırakacağı anlamına gelmiyor. Açıklanan değişiklik şimdilik şirket içi mesajlaşma altyapısının Google Chat’ten Slack’e taşınmasıyla sınırlı bulunuyor.

Google Chat de Gemini desteği, dosya paylaşımı, görüntülü görüşme ve Google Workspace uygulamalarıyla bağlantı gibi özellikler sunuyor. Ancak Meta, yapay zekâ ajanlarının farklı uygulamalarla birlikte çalışması açısından Slack’in mevcut yapısını daha güçlü buldu.

Meta ve Salesforce konuyla ilgili yorum yapmazken Google, yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Bu nedenle geçişin ne zaman tamamlanacağı ve anlaşmanın mali büyüklüğü henüz bilinmiyor.

Salesforce’un 27,7 milyar dolarlık yatırımı güç kazandı

Meta’nın tercihi, Slack’i 2021 yılında 27,7 milyar dolara satın alan Salesforce açısından önemli bir kurumsal müşteri kazanımı anlamına geliyor. Satın alma, döneminde yazılım sektörünün en büyük işlemlerinden biri olmuştu.

Salesforce son dönemde Slack’i yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olarak değil, çalışanlar ile yapay zekâ ajanlarının buluştuğu bir çalışma merkezi olarak konumlandırıyor. Meta gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin tercihi, bu stratejinin kurumsal pazardaki karşılığını göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Meta’nın kararı, şirketlerin iş yazılımı seçerken kullandığı ölçütlerin değiştiğini gösteriyor. Kullanım kolaylığı, güvenlik ve fiyatın yanına artık yapay zekâ ajanlarının ne kadar kolay bağlanabildiği de ekleniyor.

Bu değişim Google Chat, Slack ve Microsoft Teams arasındaki rekabeti yeni bir alana taşıyabilir. Kurumsal yazılım yarışında avantaj, yalnızca çalışanların mesajlaşabildiği değil, yapay zekâ ajanlarının bilgiye ulaşarak görev tamamlayabildiği platformlara geçebilir.