Mobilyacı Tuna, turizm ve gayrimenkulde de büyüyecek

Mehtap HALICI

Ev ve ofis mobilyası alanında faaliyet gösteren Tuna Ofis Mobilyaları, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde de büyüyor. Sofitel İstanbul Taksim oteliyle 4 yıldır turizm sektöründe hizmet verdiklerini ve yanı sıra gayrimenkul alanında da Bakırköy, Florya, Bahçelievler gibi yerlere benzeri konut ve ticari projeler yaptıklarını ifade eden Tuna Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, turizm sektörünü sevdiklerini ve iyi işler çıkararak karşılığını aldıklarını söyledi. Özellikle turizm ve otelcilikte amaçlarının sadece bir otel yapıp beklemek olmadığını ifade eden Tuna, “Geçmiş dönemde Dubai gibi farklı bölgelerde bir yatırım düşüncemiz oldu.

Alternatifleri halen değerlendiriyoruz fakat özellikle Türkiye’de yer bakıyoruz. Lokasyon olarak öncelikli İstanbul’u hedefliyoruz” dedi. Yatırım olarak bu sürece bir sektör olarak devam etmek istediklerinin altını çizen Nuri Tuna, “Sadece doğru yerde doğru olanı yapmak gerekiyor. Bu sebeple yeni otel yatırımı için araştırmalarımız sürüyor. Doğru lokasyonu bulduğumuzda yatırım yapacağız” diye konuştu. Ayrıca turizmle beraber inşaat işini de devam ettirdiklerini söyleyen Nuri Tuna, “Şu an devam eden 2 inşaat projemiz var.

Birisi Ataşehir diğeri ise Büyükçekmece bölgesinde yer alıyor. Her iki projeyi de 2024 yılı sonunda bitirmeyi amaçlıyoruz. Projede konut ve ticari alanlar olacak. Ataşehir yaklaşık 160, Büyükçekmece ise yine 160-170 civarında konut yer alacak. Bundan önce de çok sayıda Bakırköy, Florya, Bahçelievler gibi yerlere benzeri konut ve ticari projeler yaptık. Bu alanı yan kolumuz olarak devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KDV’de devlet borçlansa da bize zarar yansıyor

Özellikle mobilyadaki KDV uygulamalarında dezavantajlı olduklarının altını çizen Nuri Tuna, yaklaşık 3 yıldır imalatta kullanılan hammadde teslimlerinde KDV oranının yüzde 20 olarak uygulandığını, mobilya satışlarındaki KDV oranının ise yüzde 10’a sabitlendiğini söyledi. Mobilya imalatçılarının hammadde alışlarında yüzde 20 KDV ödediğine, imal ettikleri mobilya satışlarında ise yüzde 10 KDV’yle ilerlediğine değinen Tuna, “Hal böyle olunca üreticiler üzerinde KDV yükü oluyor.

Sürekli devreden bir pozisyonda KDV alacaklısı durumundayız. İmalatçılar yüzde 10 KDV ile satacakları mobilya ürünlerinin imalatı için gerekli hammadde ve diğer giderleri için ödedikleri KDV’yi Yeminli Mali Müşavir Raporu ile vergi dairesine başvurarak iade alabiliyorlar veya başka borçlara alacak ya da ödeyeceklere mahsup yapabiliyorlar. Aradaki fark için biz alacaklı oluyoruz” dedi.

Gazze-İsrail savaşı yüzde 30-35 ziyaretçi azalttı

Yaşanan birçok olayın direkt turizm sektörüne olumsuz yönde etki ettiğine değinen Nuri Tuna, Gazze-İsrail çatışmasının Orta Doğu ziyaretçisini azalttığını söyledi. Tuna, “Orta Doğu pazarında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 30-35 civarında bir düşüş sözkonusu.

Şu anki bugünkü konjonktüre göre geçtiğimiz yıllarda normal seyrinde doluluklarımız çok yüksekti. Yüzde 90- 95’in altında olmayan doluluk şu an yaklaşık yüzde 60- 65’ler seviyesinde seyrediyor. Yüzdesel olarak yüzde 30 civarında bir geri gelme yaşandı.

Sadece Orta Doğu değil ama Orta Doğu'nun etkilenmesi belirleyici oldu” dedi. Turizm sektöründe daha önce de sorunların yaşandığına işaret eden Tuna, Rusya-Ukrayna sürecinde yine benzer şekilde farklı süreçlerin olduğunu ve bu tarz durumların sektörü çok fazla etkilediğini sözlerine ekledi.

İsviçreli Girsberger ile uzun yıllardır ortak

Ofis koltuğunda dünyanın önde gelen İsviçreli Girsberger ile uzun yıllardır ortak olduklarının altını çizen Nuri Tuna, “Ofis ürünlerinde bir yere vardığımıza inanıyorum. Çünkü kaliteli ürünler yapıyoruz. Girsberger ile birlikte ofis koltukları konusunda da uzun yıllardır devam eden bir ortaklığımız var. Dolayısıyla bu alanda da son derece kaliteli ve ergonomik ürünleri müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

Proje ağırlıklı ilerliyor

İstanbul’da bir fabrikaları olduğunu ve Ankara'da yine kendi satış ekiplerinin bulunduğunu ifade eden Tuna, “Biz stokla ürün yapıp bunu depolayalım veya buradan perakende satış yapalım diye bir satış stratejimiz olmadığı için doğal olarak proje bazlı ilerliyoruz. Önce siparişi alıyoruz ve her ürünü yeniden üretiyoruz” dedi. İhracatta da proje yöntemiyle ilerlediklerini ifade eden Tuna, “Avrupa, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler gibi yerlerde iyi müşterilerimiz var” diye konuştu.