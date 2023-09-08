MÜSİAD ABD, ISNA Konferansına katılım sağladı

“Müslüman toplumunun gelişimini, dinler arası ilişkileri, sivil katılımı ve İslam'ın daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek” misyonuyla, 1960 yılındı bir grup Müslüman üniversite öğrencisi tarafından kurulun ISNA, Amerika Birleşik Devletlerindeki Müslüman toplumunun en önemli çatı kuruluşu konumuna geldi. Bu yapı altında her yıl düzenlenen ve dünyadan birçok önemli ismin katılım sağladığı, ayrıca yerel ve uluslararası firmaların stant açarak ürün ve hizmetlerini tanıttıkları, Müslüman iş insanlarını bir araya getiren fuar ve sergi alanı da yoğun ilgiyle karşılandı.

MÜSİAD ABD Başkanı Yavuz Orta, Başkan Yardımcıları Kemal Üstün ve Kemal Bozkurt ile birlikte etkinlik süresince çeşitli çalışmalar yaparak, önemli temaslarda bulundu. Bu kapsamda, Islamic Seminary Of Amerika Dekanı Dr.Yasir Qadhi, Zaytuna Vakfı Başkanı Şeyh Hamza Yusuf, Zakat Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Halil Demir ve Hayırsever İşadamı Sayın Tauhid Choudhury ile bir araya gelen MÜSİAD Heyeti, bu önemli isimlere Müslüman Toplumuna yapmış oldukları katkılardan dolayı Yetim Vakfı Sertifikası (bir yetimin bir aylık tüm ihtiyaçlarının sertifikayı alan kişi adına karşılandığını gösterir belge) takdim etti.

Ayrıca, etkinliğin panel oturumları bölümünde konuşmacı olarak salona hitap eden MÜSİAD USA Başkanı Sayın Yavuz Orta, MÜSİAD, projeleri, çalışmaları ve teşkilat yapısı hakkında bilgi verdi, Türkiye’nin İslam Dünyası için siyasi, sosyal ve ekonomik öneminden bahseden Sayın Orta, konuşmasının sonunda tüm salona ve ISNA yetkililerine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Mahmut Asmalı’nın selamlarını iletti.

Konuşmasından sonra verdiği demeçte, MÜSİAD ABD Başkanı Orta, İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve Amerikan Türk ve Müslüman Toplumunun daha da güçlenmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.