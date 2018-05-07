MÜSİAD Afrika Kıtası'nı Konya’da bir araya getiriyor

07 Mayıs 2018

2018 yılını Afrika Yılı ilan eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda MÜSİAD, Konya şube ev sahipliğinde 09-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya Dedeman Otel’de “Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu” düzenleyecek. Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek programda, 33 Afrika ülkesinden büyükelçiler ve iş insanları yer alacak.

Programda, “Afrika ve Türkiye'de Yatırım ve Ticaret Fırsatları” ile “Afrika ve Türkiye Arasında Ticaret Finansmanı ve Yatırım Hukuku” konu başlığı ile panel düzenlenecek. Forumun ardından B2B görüşmeleri düzenlenerek Türk yatırıcımlar ile Afrika ticaret temsilcileri bir araya getirilecek.

"Afrika, Türkiye için önemli fırsatlar barındırıyor"

Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Afrika’nın MÜSİAD ve Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir konumda yer aldığını belirtti. Kaan, “ Afrika kıtası, barındırdığı fırsatlar ve yatırım olanakları açısından Türkiye ekonomisi için önemli bir yer tutuyor. Son dönemlerde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz, Afrika’ya yönelik önemli açılımlar gerçekleştirdi. Bizler de MÜSİAD olarak bu açılımın bir parçası olmayı ve ülkemize ekonomik anlamda katkı sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

"Afrikalı kardeşlerimiz ile ticari münasebetlerimizi ihya ediyoruz"

MÜSİAD’ın Afrika çalışmaları ile ilgili bilgi veren Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar ise, “MÜSİAD olarak 2018 yılını Afrika yılı ilan ettik. Bu projemizdeki muradımız, gerek kültürel gerekse dini bağlarımızın kuvvetli olduğu Afrikalı kardeşlerimiz ile ticari olan münasebetimizi ihya etmektir.” değerlendirmesinde bulundu.