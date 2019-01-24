MÜSİAD Kayseri'de yönetim değişti
MÜSİAD Kayseri’nin yeni başkanı Mehmet Kütahneci oldu.
KAYSERİ/DÜNYA
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen seçimle, Mehmet Kütahneci başkanlığında yeni yönetim kurulu belirlendi.
Görevi Nedim Olgunharputlu’dan devralan Kütahneci, “Yeni projeksiyonlar ve projelerimizle hizmet çıtasını daha yükseğe çekmek istiyoruz. MÜSİAD 'da değişmeyen tek şey gelişime ve yeniliğe duyulan arzu. Yeni dönemde daha güçlü bir MÜSİAD için çalışmalarımız hızla devam edecek” dedi.
23. Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
Mehmet Kütahneci, Özgür Doğan, Selahattin Kılıç, Ferhat Akmermer, Mehmet Özbağdatlı, Orhan Gözel, Alper Tuna Elmacı, Kemal Tekelli, İlhan Büyükkuşoğlu, Veysel Tüfekçi, Bilal Uyanık, Murat Kaytancı, Halil Özdemir, Mustafa Subaşı, Kadir Andaç, Denetleme Kurulu Üyeleri; Bilal Neşeliler, Ali Koray Özandaç, Erdal Ergenç.