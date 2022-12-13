Norm Holding, kurumsal kimliğini yeniledi

1973 yılında cıvata üretimiyle başlayan yolculuğu bünyesine pek çok şirketin katılmasıyla devam eden Norm Cıvata, zaman içinde büyük bir holdinge dönüştü. 2017 yılı itibari ile holding çatısı altında toplanmış olan şirketlerinin her biri için pazar hedeflerine göre marka konumlandırma çalışmaları yapan Norm, kurumsallaşma yolunda sektöründe öncü oldu. Farklı isim ve logolara sahip şirketlerini, Norm marka çatısı altında birleştirerek kurumsal iletişim ve itibar çalışmalarını başlatmış oldu. Kurumsallaşma anlamında önemli bir adım olan bu dönüşümde, yeni şirket logolarının merkezine lokomotif ürünü bağlantı elemanları sembolünü konumlandırırken, N harfi ile de Holding çatı marka stratejisini diğer şirket stratejilerinden ayırarak konumlandırdı. Norm ismi altında birleşen Holding ve bağlı şirketleri, yeni logoları ve kurumsal kimlikleri ile sektöre yepyeni bir soluk getirecek.

Tüm bağlantı elemanları şirketleri Norm Fasteners çatısı altında birleşirken, Uysal Makina Norm Coating, Nedu Kalıp ise Norm Tooling marka isimleri ile yola devam edecek. Norm Holding bünyesinde yeni kurulan Norm Digital, Norm Additive ve Norm Forging şirketlerinin kurumsal kimlikleri de yine yeni kurumsal kimliğe uyarlanarak tasarlandı. Norm Holding bünyesinde bulunan NRM Mühendislik ve STD ise pazar stratejileri gereği kurumsal kimliklerini değiştirmeden ticari hayatlarına devam ediyor olacak.

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, 2023’e yepyeni gelişmelerle hazırlandıklarını belirterek, “Norm Holding olarak gelecek için çalışıyoruz. İnovatif ve sürdürülebilir adımlar atarak, geleceğin teknolojilerini üretmek adına Norm Additive ve Norm Digital şirketlerimize yatırımlar yaptık. “Geleceğe değer”, Norm Holding ve bağlı firmalarımızın sürdürülebilirlik yaklaşımıdır. Tüm şirketlerimizin ve paydaşlarımızın benimsediği geleceğe değer vizyonumuzla, sürdürülebilir bir geleceğin inşası için çalışıyor, iş birlikleri yapıyoruz. Çeşitlilikten, tüm sektör ve paydaşlarımızdan güç alarak, ortak bir amaç çerçevesinde geleceğin sürdürülebilir dünyasını tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda kurumsal kimliğimizi de yenilikçi yapımıza uygun olarak yeniledik. Şirketlerimizin kurumsal kimliklerini Norm çatısı altında birleştirdik. Milli sanayimize kattığımız değerlerle, içinde yaşadığımız toplumumuza gösterdiğimiz saygıyla büyümeye devam ediyor, “Norm”larımızı geliştiriyor, çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Esnek ve yaratıcı çözümlerimiz ile fark yaratıyor, hep bir adım önde, en iyisine yakın durmaya gayret ediyoruz. Şirketlerimiz de birbirini destekleyen, birbirinden öğrenen bir bütün ve hep birlikte kendi sınırlarımızı aşarak, uyum içinde çalışıyoruz. Sürekli gelişimin iyileştirici gücüne çok inanıyoruz” şeklinde konuştu.