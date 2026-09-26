Özdemir: Yeni dünya düzeninin sancılı doğum sürecinden geçiyoruz

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda 18 sektörden 369 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, yapı malzemeleri, otomasyon ve enerji gibi birçok sektörden katılımcı firmalar, ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıttı. Savunma sanayisi şirketlerinin de ürünlerini sergilediği etkinlikte, bazı ülkelerin sunumları da yapıldı.

Fuarın kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile siyaset ve iş dünyasından üst düzey isimler katıldı.

"MÜSİAD EXPO bölgenin önemli fuarlarından oldu"

Kapanış programında konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, fuarın ilkinin 33 yıl önce gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün 21'incisini tamamladığımız MÜSİAD EXPO, artık yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda bölgemizin de en büyük karma fuarı haline geldi. 18 farklı sektörden 369 firmanın katılımıyla yaklaşık 30 bin metrekare alanı kaplayan MÜSİAD EXPO, Türkiye'nin geçmişten bugüne büyüyen üretim kapasitesinin de somut bir kanıtıdır." dedi.

MÜSİAD ile fuarın ilk gününden bu yana yaşanan değişimleri anlatan Özdemir, "Sermayemizden önce cesaretimizi ortaya koyduk. Kar hesaplarından önce memleket hesabı yaptık. Rekabetten önce dayanışmayı öğrendik." diye konuştu.

Özdemir, bu yolculuğun hiç kolay olmadığını vurgulayarak, bu süreçte yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

"Anadolu'nun mütevazı atölyelerinden küresel pazarlara açılan markalar oldu"

Burhan Özdemir, geriye dönüp baktıklarında "o dönemlerde ödenen bedellerin bir kırılma değil, aslında bir inşa süreci" olduğunu gördüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günlerde yaşananlar bugün ortaya çıkan güçlü Türkiye'nin mayasıymış. Anadolu'nun mütevazı atölyelerinden küresel pazarlara açılan markalar oldu, küçük işletmeler büyük yatırımlara dönüştü, ihracat rakamları arttı, üretim kapasitesi büyüdü. MÜSİAD, Türkiye'nin yapısal prangalarından kurtuluş ve tam bağımsızlık mücadelesinde her daim devletinin yanında, milli bir iradenin, sivil ve iktisadi aklın merkez üssü oldu. Bu başarıların her satırında bu salondaki insanların emeği var. Her yükselişin arkasında bu camianın sabrı ve inancı var."

Özdemir, bugün Türkiye'nin bulunduğu bölgede ve küresel alanda yaşanan süreçlere değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinden geçtiğimiz bu süreç sadece jeopolitik bir türbülans değil, aslında yeni dünya düzeninin sancılı doğumudur. Böylesi dönemler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal ve zihinsel dayanıklılık da gerektirir. İçinde bulunduğumuz küresel durum, belki de hiçbir zaman olmadığı kadar sağlam bir istikamete ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyduğu bir döneme işaret etmektedir. MÜSİAD Genel Başkanı olarak şunu gönül rahatlığıyla ifade ederim ki bu istikamet uğruna her şartta ve her zeminde ülkesinin ve mazlum coğrafyaların hak ve menfaatini önceleyen bir liderin geçmişte olduğu gibi bugün de en başta yanında duracak olan yine MÜSİAD camiasıdır."

Kolay zamanların değil, zor zamanların yol arkadaşı olduklarını ifade eden Özdemir, "Bizim için davaya sadakat bir slogan değil, hafızadır, bu uğurda ödenmiş bedellerdir." dedi.