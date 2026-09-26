Yapay zekâ enerji duvarına çarptı: Oracle 2,45 GW’lık projede mücbir sebep bildirdi

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Yapay zekâ yatırımlarında milyarlarca dolarlık veri merkezi yarışının önüne bu kez enerji altyapısı çıktı. Oracle, OpenAI ve SoftBank’ın Stargate girişiminin önemli merkezlerinden Project Jupiter için proje geliştiricisine mücbir sebep bildirimi gönderdi.

New Mexico’daki dev veri merkezi kampüsü 2,45 gigavata kadar kapasiteyle çalışacak şekilde tasarlanıyor. Ancak bu büyüklükteki bilgi işlem gücünü besleyecek enerji altyapısındaki izin ve boru hattı sorunları projenin kritik noktası haline geldi.

Oracle projeden çekilmiyor. Mücbir sebep bildirimi, kampüsün planlanan tarihte faaliyete geçememesi durumunda şirketin bazı ödemelerini ertelemesine olanak sağlayabilecek bir hukuki koruma oluşturuyor.

2,45 gigavatlık enerji ihtiyacı

Project Jupiter’ın büyüklüğü enerji ihtiyacında ortaya çıkıyor. New Mexico’daki kampüsün tam kapasitede 2,45 gigavata kadar enerji kullanabilecek şekilde kurulması planlanıyor.

Projede klasik elektrik şebekesine tamamen bağımlı bir model yerine Bloom Energy tarafından sağlanacak doğal gazla çalışan yakıt hücrelerinin kullanılması öngörülüyor.

Bu nedenle kampüse kesintisiz doğal gaz ulaştırılması, veri merkezinin faaliyete geçebilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Doğal gaz hattı yaklaşık 6 ay gecikti

Project Jupiter’a doğal gaz taşıması planlanan Energy Transfer boru hattında ise takvim aksadı.

Gerekli izinlerin birden fazla kez reddedilmesinin ardından hattın güzergâhında değişikliğe gidildi. Boru hattının hizmete giriş tarihi yaklaşık altı aylık gecikmeyle 1 Şubat 2027’ye kaydı.

Enerji altyapısındaki tek sorun boru hattıyla sınırlı değil. Veri merkezine elektrik sağlayacak yakıt hücresi sisteminin hava kalitesi izni de henüz sonuçlanmadı.

New Mexico Çevre Departmanı'nın söz konusu izin konusunda 23 Kasım’a kadar karar vermesi bekleniyor.

Oracle 2028 takvimini koruyor

Mücbir sebep bildirimi Project Jupiter’ın ertelendiği ya da Oracle’ın yatırımdan vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

Oracle, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve New Mexico yatırımına bağlılığının sürdüğünü açıkladı.

Projenin geliştiricisinin bağlı olduğu Blue Owl Capital da bildirimin çok yıllı projenin finansal taahhütlerini değiştirmediğini belirtti.

Ancak bildirim Oracle’a, veri merkezinin 2028’de planlandığı şekilde faaliyete geçememesi halinde bazı ödemeleri erteleyebilmesi için sözleşmesel koruma sağlıyor.

18 milyar dolarlık borçta baskı daha önce başlamıştı

Project Jupiter üzerindeki baskı yalnızca enerji altyapısıyla sınırlı değil.

Projeye bağlı yaklaşık 18 milyar dolarlık kredilerin ikincil piyasada nominal değerinin altında işlem gördüğü daha önce gündeme gelmişti.

Kredilerin dolar başına yaklaşık 89-91 sent seviyelerinde fiyatlanması, yatırımcıların projenin finansmanı ve takvimi konusundaki risk algısının arttığına işaret etmişti.

Enerji altyapısındaki gecikmenin ardından gelen mücbir sebep bildirimi, Project Jupiter üzerindeki finansman ve uygulama risklerini yeniden gündeme taşıdı.

Stargate için kritik merkezlerden biri

Project Jupiter, Oracle, OpenAI ve SoftBank tarafından geliştirilen Stargate yapay zekâ altyapı programının önemli veri merkezi yatırımlarından biri.

Stargate kapsamında yapay zekâ modellerinin ihtiyaç duyduğu dev bilgi işlem kapasitesini sağlayacak veri merkezlerinin kurulması hedefleniyor.

Ancak Project Jupiter örneği, yapay zekâ yarışında yalnızca gelişmiş çip ve sermayenin yeterli olmadığını gösteriyor. Gigavatlar seviyesine çıkan veri merkezi yatırımlarında elektrik üretimi, doğal gaz bağlantıları ve çevresel izinler de yatırım takviminin belirleyici unsurları haline geliyor.

Yapay zekâ yarışında yeni darboğaz enerji

Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımları büyüdükçe veri merkezlerinin enerji ihtiyacı da hızla yükseliyor.

Project Jupiter’da ortaya çıkan sorun bu nedenle tek bir veri merkezinin takviminden daha geniş bir tartışmaya işaret ediyor.

Şirketler işlem kapasitesini artırmak için yeni veri merkezleri kurarken, bu tesisleri besleyecek elektrik üretimi ve enerji altyapısının aynı hızda büyüyüp büyüyemeyeceği yapay zekâ yatırımlarının önündeki en önemli risklerden biri haline geliyor.