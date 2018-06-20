Öztiryaki: İthalatı azaltmaya odaklanılacak

20 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30 Haziran’da gerçekleştireceği seçimle yeni başkanını belirleyecek.

Başkanlık için şu anda 3 aday var. Hala TİM Başkanvekili olan Tahsin Öztiryaki de adaylar arasında. Öztiryaki, başkan olması halinde ihracatı artırmanın yanında ithalata da çözüm bulmayı hedefliyor. İhracatçı sayının artması gerektiğini söyleyen Öztiryaki, tüm sanayicilerin de ihracatçı olma zorunluluğunda olduğunu kaydediyor. İhracatın Türkiye’nin en önemli işlerinden olduğunu dile getiren Öztiryaki, ihracatın yanında ithal edilen ürünleri de Türkiye’de üretmenin yollarını aramak gerektiğini anlatıyor. İthal edilen ürünlerin tespit edilmesi gerektiğine işaret eden Öztiryaki, “Üretebildiğimiz ürünleri de ithal ediyoruz. Kalitede sorun varsa bunu artırmalıyız. Ar- Ge çalışmalarına destek olmalıyız. Göreve gelirsek ithalata panzehir olmaya çalışacağız. 172 milyar dolarlık yarı mamul ithalatımız var. Bunu geri çekmeliyiz. Şirketlerin ürettikleri ürünlerin minimum yüzde 50’sini ihraç etmesini sağlamaya çalışacağız” diyor.

"Mevcut yönetimin içinde olmak iş takibinde avantaj"

Bunu sağlamaları halinde hem şirketlerin rahatlayacağını hem de cari açığın aşağı çekileceğine işaret eden Öztiryaki, ana temanın ise katma değerli ürün üretmek olduğunu dile getiriyor.

Yeni girişimcileri ortaya çıkararak yola devam etmek istediklerini vurgulayan Öztiryaki, bu girişimcileri de dünyayla buluşturmak istediklerini söylüyor. Türkiye’nin en büyük madenlerinden birinin genç nüfusu olduğunu ifade eden Öztiryaki, Türkiye’nin çeşitli illerinde girişim evleri açtıklarını ve bu sayıyı artırmak istediklerini belirtiyor. Başkan olması halinde şirketlerle ve tüm STK’larla yakın temasta olmayı hedeflediğini belirten Öztiryaki, ihracatın adım adım işlenmesi gereken bir iş olduğunu söylüyor.

TİM’de kurum hafızasına ihtiyaç gerekeceğini dile getiren Öztiryaki, işlerin takibi için mevcut yönetimin içinden bir başkan çıkmasının işlerin daha hızlı yürümesi açısından avantaj olabileceğini ifade ediyor. Bürokrasinin geçmiş dönemlere nazaran daha iyi durumda olduğunu belirten Öztiryaki, “Yol alıyoruz bir şeyleri anlattıkça... Türkiye’nin ihracattaki başarısının altında ekonomideki senkronizasyon var. Bürokrasi işadamlarının söylediklerini anlıyor ve çözebiliyor” diye konuşuyor.

"Hepimiz arkadaşız, bu işi üçümüz de yapabiliriz"

TİM’in ihracatın altyapısını yaptığını söyleyen Tahsin Öztiryaki, son dönemde marka algısının artırıldığını vurguluyor. İhracatçı birliklerinin yaptığı tasarım yarışmalarıyla bir algı yarattığına dikkat çekiyor. Yaratılan inovasyon algısının güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini anlatan Öztiryaki, son 2 dönemdeki TİM Yönetimlerinin bu işe odaklandığını ifade ediyor.

TİM seçimi için fazla bir katin kalmadığını belirten Öztiryaki, şöyle devam ediyor: “İMMİB üyesiyim. Ankara’da çalıştığımız birlikler var. Türkiye’den umutluyum. Tüm birliklerle yakın oldum, ilişkilerim hep yapıcıydı. Diğer iki arkadaşımız da değerli insanlar. Bu işi hepimiz yapabiliriz. Bir ayrım yapmadan herkesle konuşuyorum. Diğer adaylarla her zaman konuşuyoruz, hepimiz arkadaşız.”

Öte yandan Tahsin Öztiryaki’nin şirketi Öztiryakiler Madeni Eşya geçen hafta açıklanan Türkiye’nin en büyük ihracatçılarının açıklandığı TİM 1000 listesinde 48.9 milyon dolarlık ihracatla 353’üncü sırada yer aldı.

Gençler ihracatı ‘İhracat Timleri’yle öğrenecek



Tahsin Öztiryaki başkan olması halinde sektörlerle daha sıkı temas kurmayı planlıyor. Her bir sektörün sorunlarını tespit edip, çözümlenmesi için çalışacaklarını söyleyen Öztiryaki, “Amacımız ihracatın önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yapmak. İletişim çok önemli. İletişimimizi çok sıkı tutacağız. Sanayicilerimiz yüzde 80 kapasite ile çalışıyor. Ya yeni yatırımlar ile kapasiteyi artırmamız lazım yada Mevcut kapasitelerimiz ile daha katma değerli ürünler yaparak ihracatımızı artırmamız lazım , benim fikrim öncelikli hedefimiz bu olmalı. Kurmayı planladığımız ‘İhracat Timleri’ ile ihracatı gençlerimize yerinde öğreteceğiz” diyor.

Koordinasyon olursa ihracat 4 yılda 400 milyar dolara ulaşır