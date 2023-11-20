Pandemiyi fırsata çevirdi 2 milyon Euro ciro hedefliyor

Pandemi döneminde durumu fırsata çevirip konu üzerinde yoğunlaştığını ve herkesin evlerde zorunlu olarak fazla bir vakit alanı oluşturduğunu söyleyen Girişimci Eda Parlak, “Bu süreçte herkes mutfağını yenileme çabasına girerken, inşaat firmaları da projelerinde mutfakları ön plana çıkarmaya başladılar.

Büyüyen hazır mutfak sektörü ve araştırmalarım sonucunda geçen yıl Nobel Küchen’i kurduk” dedi. İki ortağının Almanya’da hazır mutfak markası Nobilia’nın birkaç satış mağazasını yönettiğini ifade eden Eda Parlak, Nobilia’nın dünyada 90 ülkeye ihracat yaptığını ve 10 bin bayiliğinin bulunduğunu söyledi.

Almanya’da 600 bin metrekarelik 3 ayrı hatta sahip fabrikalarıyla günde 5 bin 500 adet mutfak üretimi yaptığını ifade eden Parlak, “Başka bir ifadeyle 35 dakikada 90 mutfak üretiliyor. Mutfak dışında banyo ve mobilya üretimi de var. Nobilia’nın ciddi bir üretim gücü var” dedi.

Marmara, Ege, Akdeniz hedef

Pazara Nobel Küchen ile daha çok yeni giriş yaptıklarını anlatan Eda Parlak, çok yeni bir firma olmalarına rağmen sektöre hızlı bir giriş yaptıklarını ifade etti. Parlak, “Lüks segmentteki önemli konut projelerinin mutfak işlerini ve yine villa işlerini yürütüyoruz. Zaten markamızı da orta üst ve üst segment olarak konumlandırdık.

Amacımız ise mutfak sektörünün hızlı büyüdüğü Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösterebilmek. 2024 yılında da İstanbul Etiler, Muğla, Antalya, Ankara, Gaziantep ve İzmir’i hedefliyoruz” dedi. Parlak, kuruldukları günden bugüne 450 bin euroluk ciro yaptıklarını, önümüzdeki dönem için 2 milyon euro ciro yapmayı hedeflediklerini söyledi. Parlak, Türkiye modüler mutfak ve banyo sektör büyüklüğünün 1 milyar dolar olduğunu söyledi.