Promosyonda 2 milyar $'lık yatırım beklentisi

Hedefimiz 2030'a kadar 10 milyar dolara ulaşmak. Bu konuda ciddi mücadele veriyoruz" dedi. Şu anda 60 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yücetürk, en çok dış satımı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yaptıklarını, son dönemde Mısır, Irak, Libya, İngiltere, Almanya ve Fransa'da önemli artışlar yaşandığını bildirdi.

Bu talepleri artırarak ve yeni pazarlar bularak 10 milyar dolarlık ihracat hedefine en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Yücetürk, yurt dışında tanıtım ve fuarlara katılma gibi faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı. Yücetürk, promosyon sektöründe kilogram başına düşen ortalama ihracat değerinin 10 dolar olduğunu ifade ederek, bu rakamın bazı ürünlerde 50 dolara kadar yükseldiğini bildirdi.

Sektörün bugün çok önemli bir etkinliğinin başladığını kaydeden Yücetürk, 27-30 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde 35. Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı'nın gerçekleştirileceğini (PROMOSYON SHOW) bildirdi. Yücetürk, 500'e yakın markanın hazır bulunacağı, 30'dan fazla ülkeden nitelikli alıcının katılacağı fuarın en az 50 milyon dolarlık iş hacmi oluşturmasını beklediklerini vurguladı.