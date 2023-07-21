Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Barışın Tüccarları’ Yönetim Kuruluna seçildi

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından iş dünyası tarafından "Barışın Tüccarları" sloganıyla kurulan Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Cenevre’de yapılan Genel Kurulu’nda yönetimine giren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyası adına bu görevi 3 yıl yürüteceğim. Türk iş dünyasının taleplerini, sorunlarını ICC gündemine taşıyacağım” dedi.

Cenevre’de gerçekleştirilen ICC Dünya Konseyi’nde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 2023-2026 döneminde görev yapacak. ICC bünyesinde, Dünya Odalar Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş Hukuku Enstitüsü bulunuyor. Hisarcıklıoğlu, ICC yönetimine girerek bu kurullarda da söz sahibi olacak.

“Ekonomide geleceğin yapı taşları bu tür kurumlarda tasarlanıyor’’

Merkez sekretaryası Paris'te bulunan ICC, 100 yıllık bir kuruluş. Dünya devi şirketlerin üye olduğu Milletlerarası Ticaret Odası, 170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi temsil eden, Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış en büyük küresel iş dünyası organizasyonu konumunda bulunuyor.

ICC yönetimine seçilmesine ilişkin konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel ölçekte iş yapma biçiminde önemli değişikliklerin olacağı yeni bir döneme girerken küresel istişare mekanizmalarında yer almanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. TOBB olarak geniş bir uluslararası networke sahip olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, dünya çapında özel sektörün temsil edildiği tüm kurumların yönetiminde yer aldıklarını belirtti.

ICC Yönetim Kurulu’nda Türk iş dünyası adına bu görevi yürüteceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizi ve iş dünyamızı ticaretin kurallarının konulduğu ve Birleşmiş Milletler’de küresel iş dünyasını temsil eden tek kurum olan ICC’de temsil etmek bizim için gurur verici. Ekonomide geleceğin yapı taşları bu tür kurumlarda tasarlanıyor’’ ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, 2012-2018 yılları arasında da ICC Yönetim Kurulu’nda yer almıştı.

12 teknik komisyona sahip

ICC, 1919 yılında, Belçika, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD iş dünyası tarafından kuruldu. “Barışın Tüccarları” sloganıyla, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ICC’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gözlemci statüsü bulunuyor. ICC Teknik Komisyonları, politika ürünleri ve hükümet arasında tartışmalara katkı sağlayacak önerilerin yanında uluslararası ticari işlemlerin kolaylaştırılması için kurallar ve kanunlar hazırlıyor. ICC çatısı altında 12 teknik komisyon bulunuyor.

Bunlar; Bankacılık, Çevre ve Enerji, Dijital Ekonomi, Fikri Haklar, Gümrük ve Ticareti Kolaylaştırma, Kurumsal Sorumluluk ve Yolsuzlukla Mücadele, Pazarlama ve Reklamcılık, Rekabet Politikası, Tahkim, Ticaret Hukuku ve Uygulamaları, Ticaret ve Yatırım Politikaları, Vergilendirme. Meksika’da küçük ev eşyaları üreticisi olan Orestia firmasının CEO’su Maria Fernanda Garza, 2022 yılında Milletlerarası Ticaret Odası’nın ilk kadın Başkanı olarak seçildi.

ICC Genel Sekreterliğini ise John Denton yürütüyor. TOBB çatısı altında faaliyet göstermekte olan ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC’nin temsilciliğini üstleniyor. Türkiye Milli Komitesi Türk iş dünyasının çalışmalarına katkı sağlamak, rekabet gücünü artırmak ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

ICC Yönetim Kurulu’na 5 yeni üye

ICC'nin 27 üyeli Yönetim Kurulu'na beş yeni üye seçildi. TOBB ve ICC Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu’nda İspanya’dan Science Po Paris Uluslararası İlişkiler Okulu Dekanı Arancha González, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Bizzoly Holdings'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Patricia Nzolantima, Nijerya’dan Nijerya eski Merkez Bankası Ticaret ve Kambiyo Genel Müdürü Omolara Ololade Akanji ile Porto Riko’dan Sterling Bank Plc ve Interswitch'in Yönetim Kurulu Bağımsız Direktörü ve Porto Riko Ticaret Odası Başkanı Cameron McKenzie yer alacak.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, 20 Haziran 2023'teki ICC Dünya Konseyi yıllık toplantısında resmen seçildi ve her birinin görev süresi 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren üç yıl olacak. ICC Yönetim Kurulu'na yeni katılan üyeler ile birlikte Yönetim Kurulu'nda kadın temsili yüzde 48’e ulaştı ve organizasyon ilk kez en az yüzde 40 kadın üye hedefini aşan bir çeşitlilik kazandı. Yeni Yönetim Kurulu, Afrika’dan beş, Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika (B-MENA) Bölgesi’nden beş üye, Avrupa’dan sekiz üye, Asya’dan beş üye ve Amerika Kıtası'ndan dört üye ile yüksek düzeyde bölgesel çeşitliliğe de sahip oldu. ICC'nin Yönetim Kurulu, hedefleri yerine getirebilmek için gerekli tüm yetkilere sahip.

“Camiamızın taleplerini ve sorunlarını ICC gündemine taşıyacak ve

çözüm için takipte bulunacağım”

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşudur. Birinci Dünya Savaşı’nın uluslararası ticarete verdiği zararı gidermek ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminin hayata geçmesini sağlamak amacıyla 1919 yılında bir grup girişimci tarafından “Barışın Tüccarları” sloganıyla kuruldu.

Savaşın yıkımının getirdiği korku ve şüphenin yerini umut ve işbirliği ruhunun almasına odaklandı. Ticaretin karşılıklı bağları artırarak barışa giden yolu açacağı, uluslararasındaki güçlü ve karşılıklı yarar sağlayan ticari bağların onları yalnızca daha müreffeh kılmakla kalmayıp, aynı zamanda çatışmaya gitme olasılıklarını da azaltacağı fikri benimsenmişti. Bu vizyonla çalışarak kuruluşundan itibaren küresel ticaretin dengeli şekilde gelişmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için birçok adım attı.

Dünyadaki her 3 çalışandan 1’i ICC üyesi firmalarda çalışıyor

100 yılı aşkın bir maziye sahip olan ICC, 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale geldi.

Yani dünyadaki her 3 çalışandan 1’i ICC üyesi firmalarda çalışıyor. ICC’nin en önemli özelliklerinden birisi de Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış tek iş dünyası organizasyonu olması. Farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması, ticaretin önündeki engellerin ve ticari uyuşmazlıkların çözümü, küresel iş standartlarının belirlenmesinden referans kurum haline geldi. ICC’nin küresel ticaretin gelişmesi için hayata geçirdiği önemli bir adım ticari tahkime öncülük eden Milletlerarası Tahkim Divanı’nın 1923 yılında kurulmasıdır.

1927’de gümrük engellerinin azaltılması amacıyla şimdiki Dünya Ticaret Örgütü’nün selefi olan “Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)”ın geliştirilmesi için özel sektör uzmanlarıyla hükümetleri bir araya getirdi. 1950’de uluslararası tahkimi şekillendiren ve ticaret hukuku alanında en başarılı anlaşmalardan biri olarak kabul edilen New York Sözleşmesi’nin ilk taslağı ICC tarafından hazırlandı.

Böylelikle ICC farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak dünyada ticaretin artırılması ticaretin önündeki engellerin ve ticaret uyuşmazlıklarının çözümü için referans kurum haline geldi. Bir asrı geride bırakan ICC, 21’inci asırdaki misyonunu “Herkes için her gün ve her yerde çalışan iş dünyası” olarak yeniledi.

ICC Türkiye Milli Komitesi 1934’ten beri faaliyet gösteriyor

Ülkemizde ICC Türkiye Milli Komitesi’nin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi görevi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine verildi. TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi de 1934 yılından bu yana ICC’nin Türkiye temsilciliğini üstlendi.

Milli Komitemiz, ICC faaliyetlerini Türk iş dünyasının hizmetine sunmak ve Türk iş dünyasının uluslararası çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Milli Komitemiz her yıl “Tahkim, Bankacılık, Fikri Mülkiyet, Dijital Ekonomi, Tedarik Zinciri ve Döngüsel Ekonomi, çok Taraflı Ticaret Sistemi” gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenliyor ve ülkemiz iş insanlarını küresel gelişmeler hakkında bilgilendiriyor. ICC Tahkiminin tanıtılması ve ülkemizde tahkim uygulamaları konusunda iş dünyasının ve hukukçuların aydınlatılması amacıyla Tahkim Konferansları düzenliyor.

ICC tarafından 10 yılda bir yenilenen dış ticaretin yeni kurallarını belirleyen INCOTERMS kurallarının yeni versiyonlarını Türkçeye tercüme ederek firmalarımızın kullanımına sunuyor. Türkiye ve bölgede girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi faaliyete geçirildi. 15 şehre de yayıldı. ICC bünyesinde ilk açılan ve örnek gösterilen, ICC Girişimcilik Ofisi’nin Orta Asya ülkelerini de kapsayan bir bölge ofisi olmasını hedefledik. ICC’nin dünyada 12 Girişimcilik Merkezi kurulmuş durumda. Ama ilk olma gururu bizim.

Ayrıca KOBİ’ler için bir Eşleşme Platformu kurduk. Alanında öncü şirketlere Kurumsal Start-up Yıldızları ödülleri verdik. Dünya Ticaret Örgütü’nün de katkısıyla “Küçük İşletmeler için Dijital Şampiyonlar” Yarışması düzenlendik. KOBİ’lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olması amacıyla, Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu girişimini başlattık. TOBB-ETÜ ile birlikte Girişimcilik Günlerini düzenledik. Gençleri girişimci olmaya yönlendirdik. Dijital okuryazarlık kavramlarını topluma tanıtmak üzere Geleceğin Ekranı Projesi başlattık. Dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık kavramlarının toplum geneline yayılmasını hedefledik.

ICC bünyesinde en aktif çalışan komiteler arasında

ICC çatısı altındaki önemli bir faaliyette Oda Sistemlerinin gelişmesine ve rol model olmalarına yönelik küresel Dünya Odalar Yarışmasıdır. Bu sene dünya genelinde 47 ülkeden 111 Oda’nın başvurduğu yarışmada, ülkemizden İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Odası finale kalarak Cenevre’de projelerini sundu. En iyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi kategorisinde Ankara Ticaret Odası ve En iyi Cinsiyet Eşitliği Projesi kategorisinde Gaziantep Ticaret Odası birinciliği ülkemize taşıdılar. Bu vesileyle ülkemize ve oda camiamıza bu gururu yaşatan şampiyon ve finalist tüm Odalarımızı tebrik ediyorum. ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC bünyesinde en aktif çalışan komiteler arasındadır. Bundan aldığımız güçle bu seneki Genel Kurul’da TOBB Başkanı olarak ülkemizi temsilen ICC’nin yönetimine seçildim. 2023- 2026 döneminde bu görevi üstleneceğim. Camiamızın taleplerini ve sorunlarını ICC gündemine taşımayacak ve çözüm için takipte bulunacağım.

Dünyada daha adil ve küresel bir ticaret mimarisine ihtiyacımız var. Kurallara dayalı uluslararası ticareti güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü en önemli yoksulluğu azaltma ve kalkınma aracı ticarettir. Yapılan araştırmalar, artan ikili ticaretin ve ekonomilerin karşılıklı entegrasyonunun, barış ortamını önemli ölçüde desteklediğini gösteriyor. Bu nedenle küresel ticaretin dengeli artması, çatışma olasılığını azaltacaktır. Bu da açık ve öngörülebilir uluslararası ticareti gerektirir. ICC ve WTO gibi küresel teşkilatlarda daha fazla etkinlik ve işbirliği, ticari gerilimleri yatıştırabilir ve uluslararası ticarette daha adil bir yapı sağlayabilir.

Milli Komite ülkemiz iş dünyasını temsil ediyor

ICC Türkiye Milli Komitesi olarak ICC’nin teknik komisyonlarının çalışmalarına da katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Tahkim, bankacılık, rekabet hukuku, gümrük ve ticaret uygulamaları ile ticaret hukuku ve uygulamaları komisyonlarında ülkemiz iş dünyasını temsil etmekte ve sesini duyurmaktayız. Amacımız dün ve bugün olduğu kadar gelecekte de ICC camiası içinde güçlü bir Milli Komite olarak yolumuza devam etmek. TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi olarak üstlendiğimiz bu büyük sorumluluğun hakkını vermeyi sürdüreceğiz. Camiamıza en iyi ve en kaliteli hizmetleri sunma vizyonumuzla çalışmalarımızla devam edeceğiz.