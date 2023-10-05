Sabancı Holding, ABD'li enerji şirketini satın aldı

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimize ait olan Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesi satın alınmıştır. Yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 megavatlık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc. ABD'de toplam 500 megavatlık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır. Şirketimizin tek ve kurucu ortağı olduğu Sabancı İklim Teknolojileri AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır."

"Türkiye'deki kurulu gücümüzü 5 bin MW üzerine çıkaracağız"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler “Sabancı Topluluğu olarak Türkiye ile dünya arasında köprü görevi görmeye devam ediyoruz. Yenilenebilir başta olmak üzere, enerji alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Türkiye’de özel sektöre öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Enerjisa Üretim şirketimiz aracılığıyla bir yandan toplam bin MW büyüklüğündeki rüzgâr enerjisi santrallerimizi kademeli olarak devreye almaya hazırlanırken, bir yandan da mevcut santrallerimizde planladığımız kapasite artırımlarıyla, Türkiye’deki kurulu gücümüzü 5 bin MW’ın üzerine çıkarmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm bunların ışığında, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türkiye’de hayata geçirilecek her üç rüzgâr ve güneş santralinden biri Sabancı Topluluğu imzası taşıyacak. Bununla birlikte, enerji ve iklim teknolojilerindeki büyüme stratejimizin bir diğer ayağı da yurt dışındaki rekabetçi pazarlarda yenilenebilir enerji portföyümüzü büyütmek. Bu doğrultuda ABD’deki ilk güneş enerjisi yatırımımızı geçtiğimiz yıl açıklamıştık. 272 MW’lık Cutlass II santralimizin inşaat süreçlerine devam ederken, imzalarını attığımız Oriana Solar LLC ile de bölgedeki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Öte yandan, ABD’deki yatırımlarımız sadece üretimle sınırlı değil. Stratejik yönümüzü, ‘geleneksel’ teknolojilerden ‘yıkıcı’ teknolojilere doğru çevirirken, devrim niteliğindeki fikirlere gerçekleştirdiğimiz erken aşama yatırımlarla dünyadaki enerji geçişine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ABD merkezli toplam 4 farklı fon ve start-up’a yatırım yaptık. Bu yıkıcı teknolojilerin geliştiricileri arasında yer alarak, edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi Türkiye enerji sektörünün kullanımına sunmak en büyük hedefimiz” dedi.