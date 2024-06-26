Sanayi üretiminde çarklar yavaşlıyor
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, haziran ayı meclis toplantısında sanayi üretim endeksini ve yeni vergi paketi taslağını değerlendirdi. Toplantıya katılan olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay ise kent projelerini anlattı.
Özlem SARSIN
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi üretiminin yavaşladığını söyleyerek, PMI ve sanayi üretim endekslerinin gerilemeye başladığına dikkat çekti.
Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Yorgancılar, seçimden önce 50’nin üzerinde olan PMI endeksinin seçimden sonra 48 seviyelerine gerilemesinin olumlu bir durum olmadığına vurgu yaparak, “PMI, geçen yazdan bu yana ağırlıkla 50 barajının altında seyretti. İmalat sanayi üretim endeksinin bugün geldiği seviye, deprem felaketi yaşadığımız döneme yaklaşmış durumda.
Nisan’da PMI 49,3 iken toplam sanayi üretim endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi yüzde 5,3 geriliyor. Benzer şekilde ihracat da marttan nisana yüzde 15 geriliyor. Ramazan bayramı etkisi de olsa, bu seviyedeki bir gerileme dikkatle takip edilmelidir. Geçen yıl bayram dönemlerinde böyle bir olumsuzluk yok.
Normalleşme kapsamında doğru politikalar uygulanıyor, enflasyonla mücadele ediliyor olsa da, ekonominin can damarı sanayi ve piyasalarda her şeyin yolunda olmadığını, yeni vergiler ve Eylül’de beklenen olası zamlarla bu durumun keskinleşeceğini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bizde durum böyle devam ederse, sadece bizde değil ihracat yaptığımız ülkelerde PMI endeksi aşağı gittiği müddetçe sanayi ile ilgili yeni tedbirlerin düşünülmesi ve alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.
“Bütçe açığı vergilerle kapatılma yoluna gidiliyor”
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 104 sayfalık kapsamlı bir taslak vergi paketinin kamuoyuna yansıdığını da ifade eden Yorgancılar, “Ne yazık ki, tasarruf paketi yetersiz kalınca, artan bütçe açığını kapayabilmek adına yeni vergi ve mevcut vergi oranlarının artırılması, istisnaların azaltılması çare olarak görülmektedir. Oysa kamuda daha somut tasarruf yöntemine başvurulsaydı bu açı reçeteye belki de gerek kalmayacaktı” dedi.
Gerek sanayicilerin gerekse çalışanların zaten fazlasıyla vergiye tabi olduğunu ve kuruşu kuruşuna devlete yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kaydeden Yorgancılar, “Yüzde 40’a yakın gelir vergisi, yüzde 25-30 kurumlar vergisi, yüzde 20 KDV ve 3 haneli ÖTV ödüyoruz. 2024 bütçesi yaklaşık 1,4 trilyon liradan fazla faiz dışı açıkla kapanıyor, bu da kamunun borcunun 2024 yılında artmaya devam edeceğini, reel sektör açısından ise finansmana erişimin daha da zor olacağını gösteriyor” dedi.
Kayıtdışı olan her şeyin kayıt altına alınması ve vergide adalet sağlanması gerektiğine işaret eden Yorgancılar, böylesine kapsamlı bir vergi paketinin tüm tarafların desteğini almak zorunda olduğunu, aksi halde, başarılı olma ihtimalinin düşük olduğu gibi enflasyonla mücadeleye de zarar verebilecek maddeler barındırdığını vurguladı. Yorgancılar, “Uygulanması halinde; yeni yatırımları da, vatandaşı da olumsuz etkileyecek, tarımsal faaliyeti daha da çıkmaza sokacak, serbest bölgelerden Ar-Ge ve teknokente kadar bazı istisnaları azaltan hususların yeniden değerlendirilmesini ve Meclisten bu hali ile geçmemesini ümit ediyoruz” dedi.
EBSO Meclis toplantısına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay da sanayicilerin sorun ve taleplerinden kent projelerine, kamuoyunda yaratılmak istenen algılardan belediyenin mevcut durumuna ve alınan kararlara kadar kente dair pek çok konuda bilgi verdi.
“Yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacımız var”
Egeli sanayicilerin sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Tugay, “Genel sorunlara baktığımda ulaşım ve trafikle ilgili sorunların ağırlıklı olduğunu görüyorum. 17 sanayi bölgesi anlatılırken su sorunlarından bahsedildi. Yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması için arsa ihtiyacı dile getirildi. Bunların hepsini arkadaşlarımızla kayıt altına alıyoruz. 2 ay 18 gündür belediye başkanlığı yapıyorum.
Bu süre içerisinde daha önce kendime ödev olarak belirlemiş olduğum acil eylem planları çerçevesinde yapılması gerekenleri birer birer yaptığımızı söyleyebilirim. Kendi tanıtım toplantımda söylediğim şuydu; yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacımız var. Bu çerçevede idari organizasyona ve bütçe disiplinine ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Yaptığımız en önemli iş bu. Hem idari olarak hem mali olarak belediyenin farklı bir anlayışla disiplinize edilmesi için kararlar alıyoruz.
Arkadaşlarımızla süreci yürütüyoruz. Bu süreçte, daha hızlı çözümler üreten, planlamayı, hedeflerini doğru koyan, 5 yıllık süre içinde neleri başarmasıyla ilgili temel bilgi sahibi olan, hangi zamanda hangi projeyi gerçekleştireceğini dokümante eden bir belediye için çalışıyoruz. Bunları yapmadan başarılı olmamız mümkün değil. Ülkemizde kötü bir kamu yönetimi anlayışı vardır. Bu anlayış değişmedikçe aynı sorunları yaşamayı devam edeceğiz. Attığımız bütün adımların arkasındaki temel gerekçe budur” ifadelerini kullandı.