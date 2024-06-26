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Sanayi üretiminde çarklar yavaşlıyor

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, haziran ayı meclis toplantısında sanayi üretim endeksini ve yeni vergi paketi taslağını değerlendirdi. Toplantıya katılan olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay ise kent projelerini anlattı.

Dünya Gazetesi
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Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi üretimi­nin yavaşladığını söyleyerek, PMI ve sanayi üretim endeks­lerinin gerilemeye başladığı­na dikkat çekti.

Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Yorgancılar, seçimden önce 50’nin üzerinde olan PMI en­deksinin seçimden sonra 48 seviyelerine gerilemesinin olumlu bir durum olmadığı­na vurgu yaparak, “PMI, ge­çen yazdan bu yana ağırlıkla 50 barajının altında seyretti. İmalat sanayi üretim endeksi­nin bugün geldiği seviye, dep­rem felaketi yaşadığımız dö­neme yaklaşmış durumda.

Ni­san’da PMI 49,3 iken toplam sanayi üretim endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi yüzde 5,3 geriliyor. Benzer şekilde ihra­cat da marttan nisana yüzde 15 geriliyor. Ramazan bayra­mı etkisi de olsa, bu seviyede­ki bir gerileme dikkatle takip edilmelidir. Geçen yıl bayram dönemlerinde böyle bir olum­suzluk yok.

Normalleşme kapsamında doğru politikalar uygulanıyor, enflasyonla mü­cadele ediliyor olsa da, ekono­minin can damarı sanayi ve piyasalarda her şeyin yolun­da olmadığını, yeni vergiler ve Eylül’de beklenen olası zam­larla bu durumun keskinleşe­ceğini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bizde durum böy­le devam ederse, sadece bizde değil ihracat yaptığımız ülke­lerde PMI endeksi aşağı git­tiği müddetçe sanayi ile ilgili yeni tedbirlerin düşünülmesi ve alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

“Bütçe açığı vergilerle kapatılma yoluna gidiliyor”

Gelir İdaresi Başkanlığı ta­rafından hazırlanan 104 say­falık kapsamlı bir taslak vergi paketinin kamuoyuna yansı­dığını da ifade eden Yorgan­cılar, “Ne yazık ki, tasarruf paketi yetersiz kalınca, artan bütçe açığını kapayabilmek adına yeni vergi ve mevcut vergi oranlarının artırılma­sı, istisnaların azaltılması ça­re olarak görülmektedir. Oysa kamuda daha somut tasarruf yöntemine başvurulsaydı bu açı reçeteye belki de gerek kal­mayacaktı” dedi.

Gerek sanayicilerin gerek­se çalışanların zaten fazla­sıyla vergiye tabi olduğunu ve kuruşu kuruşuna devlete yü­kümlülüklerini yerine getir­diklerini kaydeden Yorgan­cılar, “Yüzde 40’a yakın gelir vergisi, yüzde 25-30 kurum­lar vergisi, yüzde 20 KDV ve 3 haneli ÖTV ödüyoruz. 2024 bütçesi yaklaşık 1,4 trilyon li­radan fazla faiz dışı açıkla ka­panıyor, bu da kamunun bor­cunun 2024 yılında artmaya devam edeceğini, reel sektör açısından ise finansmana eri­şimin daha da zor olacağını gösteriyor” dedi.

Kayıtdışı olan her şeyin ka­yıt altına alınması ve vergi­de adalet sağlanması gerekti­ğine işaret eden Yorgancılar, böylesine kapsamlı bir vergi paketinin tüm tarafların des­teğini almak zorunda oldu­ğunu, aksi halde, başarılı ol­ma ihtimalinin düşük olduğu gibi enflasyonla mücadeleye de zarar verebilecek maddeler barındırdığını vurguladı. Yor­gancılar, “Uygulanması halin­de; yeni yatırımları da, vatan­daşı da olumsuz etkileyecek, tarımsal faaliyeti daha da çık­maza sokacak, serbest bölge­lerden Ar-Ge ve teknokente kadar bazı istisnaları azaltan hususların yeniden değerlen­dirilmesini ve Meclisten bu hali ile geçmemesini ümit ediyoruz” dedi.

EBSO Meclis top­lantısına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay da sanayicilerin sorun ve taleplerinden kent projelerine, kamuo­yunda yaratılmak is­tenen algılardan be­lediyenin mevcut du­rumuna ve alınan kararlara kadar kente dair pek çok ko­nuda bilgi verdi.

“Yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacımız var”

Egeli sanayicilerin sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Tugay, “Genel sorun­lara baktığımda ulaşım ve tra­fikle ilgili sorunların ağırlık­lı olduğunu görüyorum. 17 sanayi bölgesi anlatılırken su sorunlarından bahsedildi. Yeni organize sanayi bölgele­rinin kurulması için arsa ih­tiyacı dile getirildi. Bunların hepsini arkadaşlarımızla ka­yıt altına alıyoruz. 2 ay 18 gün­dür belediye başkanlığı yapı­yorum.

Bu süre içerisinde da­ha önce kendime ödev olarak belirlemiş olduğum acil eylem planları çerçevesinde yapıl­ması gerekenleri birer birer yaptığımızı söyleyebilirim. Kendi tanıtım toplantımda söylediğim şuydu; yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacımız var. Bu çerçevede idari organi­zasyona ve bütçe disiplinine ihtiyacımız olduğunu söyle­miştim. Yaptığımız en önem­li iş bu. Hem idari olarak hem mali olarak belediyenin farklı bir anlayışla disiplinize edil­mesi için kararlar alıyoruz.

Arkadaşlarımızla süreci yü­rütüyoruz. Bu süreçte, daha hızlı çözümler üreten, plan­lamayı, hedeflerini doğru ko­yan, 5 yıllık süre içinde neleri başarmasıyla ilgili temel bil­gi sahibi olan, hangi zamanda hangi projeyi gerçekleştirece­ğini dokümante eden bir be­lediye için çalışıyoruz. Bunla­rı yapmadan başarılı olmamız mümkün değil. Ülkemizde kö­tü bir kamu yönetimi anlayı­şı vardır. Bu anlayış değişme­dikçe aynı sorunları yaşama­yı devam edeceğiz. Attığımız bütün adımların arkasındaki temel gerekçe budur” ifadele­rini kullandı.