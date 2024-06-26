Sanayi üretiminde çarklar yavaşlıyor

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi üretimi­nin yavaşladığını söyleyerek, PMI ve sanayi üretim endeks­lerinin gerilemeye başladığı­na dikkat çekti.

Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Yorgancılar, seçimden önce 50’nin üzerinde olan PMI en­deksinin seçimden sonra 48 seviyelerine gerilemesinin olumlu bir durum olmadığı­na vurgu yaparak, “PMI, ge­çen yazdan bu yana ağırlıkla 50 barajının altında seyretti. İmalat sanayi üretim endeksi­nin bugün geldiği seviye, dep­rem felaketi yaşadığımız dö­neme yaklaşmış durumda.

Ni­san’da PMI 49,3 iken toplam sanayi üretim endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi yüzde 5,3 geriliyor. Benzer şekilde ihra­cat da marttan nisana yüzde 15 geriliyor. Ramazan bayra­mı etkisi de olsa, bu seviyede­ki bir gerileme dikkatle takip edilmelidir. Geçen yıl bayram dönemlerinde böyle bir olum­suzluk yok.

Normalleşme kapsamında doğru politikalar uygulanıyor, enflasyonla mü­cadele ediliyor olsa da, ekono­minin can damarı sanayi ve piyasalarda her şeyin yolun­da olmadığını, yeni vergiler ve Eylül’de beklenen olası zam­larla bu durumun keskinleşe­ceğini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bizde durum böy­le devam ederse, sadece bizde değil ihracat yaptığımız ülke­lerde PMI endeksi aşağı git­tiği müddetçe sanayi ile ilgili yeni tedbirlerin düşünülmesi ve alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

“Bütçe açığı vergilerle kapatılma yoluna gidiliyor”

Gelir İdaresi Başkanlığı ta­rafından hazırlanan 104 say­falık kapsamlı bir taslak vergi paketinin kamuoyuna yansı­dığını da ifade eden Yorgan­cılar, “Ne yazık ki, tasarruf paketi yetersiz kalınca, artan bütçe açığını kapayabilmek adına yeni vergi ve mevcut vergi oranlarının artırılma­sı, istisnaların azaltılması ça­re olarak görülmektedir. Oysa kamuda daha somut tasarruf yöntemine başvurulsaydı bu açı reçeteye belki de gerek kal­mayacaktı” dedi.

Gerek sanayicilerin gerek­se çalışanların zaten fazla­sıyla vergiye tabi olduğunu ve kuruşu kuruşuna devlete yü­kümlülüklerini yerine getir­diklerini kaydeden Yorgan­cılar, “Yüzde 40’a yakın gelir vergisi, yüzde 25-30 kurum­lar vergisi, yüzde 20 KDV ve 3 haneli ÖTV ödüyoruz. 2024 bütçesi yaklaşık 1,4 trilyon li­radan fazla faiz dışı açıkla ka­panıyor, bu da kamunun bor­cunun 2024 yılında artmaya devam edeceğini, reel sektör açısından ise finansmana eri­şimin daha da zor olacağını gösteriyor” dedi.

Kayıtdışı olan her şeyin ka­yıt altına alınması ve vergi­de adalet sağlanması gerekti­ğine işaret eden Yorgancılar, böylesine kapsamlı bir vergi paketinin tüm tarafların des­teğini almak zorunda oldu­ğunu, aksi halde, başarılı ol­ma ihtimalinin düşük olduğu gibi enflasyonla mücadeleye de zarar verebilecek maddeler barındırdığını vurguladı. Yor­gancılar, “Uygulanması halin­de; yeni yatırımları da, vatan­daşı da olumsuz etkileyecek, tarımsal faaliyeti daha da çık­maza sokacak, serbest bölge­lerden Ar-Ge ve teknokente kadar bazı istisnaları azaltan hususların yeniden değerlen­dirilmesini ve Meclisten bu hali ile geçmemesini ümit ediyoruz” dedi.

EBSO Meclis top­lantısına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay da sanayicilerin sorun ve taleplerinden kent projelerine, kamuo­yunda yaratılmak is­tenen algılardan be­lediyenin mevcut du­rumuna ve alınan kararlara kadar kente dair pek çok ko­nuda bilgi verdi.

“Yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacımız var”

Egeli sanayicilerin sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Tugay, “Genel sorun­lara baktığımda ulaşım ve tra­fikle ilgili sorunların ağırlık­lı olduğunu görüyorum. 17 sanayi bölgesi anlatılırken su sorunlarından bahsedildi. Yeni organize sanayi bölgele­rinin kurulması için arsa ih­tiyacı dile getirildi. Bunların hepsini arkadaşlarımızla ka­yıt altına alıyoruz. 2 ay 18 gün­dür belediye başkanlığı yapı­yorum.

Bu süre içerisinde da­ha önce kendime ödev olarak belirlemiş olduğum acil eylem planları çerçevesinde yapıl­ması gerekenleri birer birer yaptığımızı söyleyebilirim. Kendi tanıtım toplantımda söylediğim şuydu; yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacımız var. Bu çerçevede idari organi­zasyona ve bütçe disiplinine ihtiyacımız olduğunu söyle­miştim. Yaptığımız en önem­li iş bu. Hem idari olarak hem mali olarak belediyenin farklı bir anlayışla disiplinize edil­mesi için kararlar alıyoruz.

Arkadaşlarımızla süreci yü­rütüyoruz. Bu süreçte, daha hızlı çözümler üreten, plan­lamayı, hedeflerini doğru ko­yan, 5 yıllık süre içinde neleri başarmasıyla ilgili temel bil­gi sahibi olan, hangi zamanda hangi projeyi gerçekleştirece­ğini dokümante eden bir be­lediye için çalışıyoruz. Bunla­rı yapmadan başarılı olmamız mümkün değil. Ülkemizde kö­tü bir kamu yönetimi anlayı­şı vardır. Bu anlayış değişme­dikçe aynı sorunları yaşama­yı devam edeceğiz. Attığımız bütün adımların arkasındaki temel gerekçe budur” ifadele­rini kullandı.