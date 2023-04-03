Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'da madalya verildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından "askeri işbirliği alanında hizmet madalyası" verildi.
Haber Merkezi
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Azerbaycan'da temaslarda bulunan Bayraktar, Savunma Bakanı Hasanov'u ziyaret etti.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinin durumu ve geleceğinin ele alındığı görüşme sonrasında Hasanov, Bayraktar'a "askeri işbirliği alanında hizmet madalyası" takdim etti.