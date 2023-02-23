Sıcak yemek, kahvaltı ve kumanya ulaştırılan kişi sayısı 3,3 milyonu aştı

Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu'ndan (YESİDEF) yapılan açıklamaya göre, federasyon, TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi iş birliğiyle ilk gün Malatya'da hizmete başladı.

Her geçen gün hizmet verdiği nokta sayısını artıran YESİDEF, toplamda 32 işletmeyle 14 ilden gelen yardımları 8 ilde kurduğu mutfaklarda depremzedelere ulaştırdı.

Bugüne kadar 2 milyon 745 bin 850 kişilik sıcak yemek, 402 bin 600 kişilik çorba, 198 bin 500 kişilik kumanya ve kahvaltı ikramında bulunuldu. Toplamda sıcak yemek, çorba, kahvaltı ve kumanya ulaştırılan kişi sayısı 3 milyon 347 bin kişiye yaklaştı.

HASİAD'dan 5,5 milyon liralık yardım

Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) de felaketin ilk günü yaptığı toplantıyla felaket bölgesine yardım götürülmesi için harekete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin desteği, TOBB'un lojistik kanallarıyla deprem bölgesine yardımlar ulaştırıldı. Yardımlar arasında 900 bin liralık battaniye, 170 bin liralık hilti, 2,4 milyon liralık halı, 511 bin liralık kriko, 1,44 milyon liralık konteyner yer aldı. Derneğin toplam yardım tutarı 5,5 milyon liraya yaklaştı.