Siemens Energy 2023'te 4.5 milyar euro net zarar bekliyor

Alman şirket, daha önceki açıklamasında parçaların arıza oranlarında önemli bir artış görülmesinden sonra iştiraki Siemens Gamesa'nın kurmuş olduğu türbinler ve ürün tasarımlarına yönelik geniş kapsamlı bir teknik inceleme başlatıldığını ve tahmini zararın 1 milyar euroyu aşabileceğini açıklamıştı.

Her ne kadar, şirketin yeni zarar tahmini UBS'in öngördüğü ve piyasadaki en olumsuz tahmin olan 5 milyar euroyu aşkın zararın altında olsa da, şirketin söz konusu işkolundaki geleceği hakkında şüphelere neden olabilir.

Şirket, söz konusu artan maliyetlerin Siemens Energy'nin 2023'teki net zararını altı kattan fazla artışla 4.5 milyar euroya çıkartacağını ve yüksek talep nedeniyle henüz teslim edilmemiş siparişlerin üçüncü çeyrekte tarihi seviyeye çıktığını açıkladı.