Siyaset gibi özel sektör de artık önünü görmek istiyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla siyasetin önünü gördüğünü dile getiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, özel sektörün de bundan sonraki süreçte aynı en az siyaset kadar önünü görmek istediğini söyledi. “Çünkü önünü göremeyen adım atamaz.

Pusulası olmayan açık denize yelken açamaz” diyen Avdagiç, özellikle ‘vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi’ başta olmak üzere yapılacak yapısal reformların ekonomiye taze güç vereceğini vurguladı. Avdagiç, “İnanıyorum ki ekonomik programın başarısı ve kalıcı tek haneli düşük enflasyon için yapısal reformları da yakında gerçekleştireceğiz” dedi.

“Program kararlılıkla uygulansın”

İTO’nun nisan ayı Meclis toplantısında konuşan Avdagiç, Türkiye ekonomisinde özel sektör için de yeni bir süreç başladığını kaydetti. Avdagiç, şöyle devam etti: “Belediye seçimlerini geride bıraktık ve seçim sonrası, dış dünyada yakından takip ettiğimiz gelişmeler dışında, tüm eforumuzu ve dikkatimizi ekonomiye vermiş durumdayız. En azından biz iş dünyası olarak bunu arzuluyoruz. Üçüncü çeyrekle birlikte enflasyondaki yavaşlamanın belirginleşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Dış ticaret açığındaki daralma mart ayında da devam etti.” Avdagiç, ekonomik programın inanç ve kararlılıkla uygulanması gerekliliğine vurgu yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç, kamunun harcama tasarrufuna dikkati çekerek, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe disiplininden taviz verilmeyeceği, kamunun tasarruf yapacağı ve ek bütçe kullandırılmayacağı açıklamasını önemsiyoruz.

Tüm toplumdan fedakârlık isterken, kamu birimlerinin bunun dışında kalması düşünülemez. Eminim ki, kısa zaman içinde Türkiye, bu fedakârlıklarının karşılığını alacak, refahı tüm ülkeye yayacaktır” dedi. Öte yandan İsrail’in Gazze katliamıyla başlattığı sorunun giderek büyüdüğünü işaret eden Avdagiç, “Maalesef ki, İsrail’in vahşeti, insanlığın vicdanını artık kanatmıyor, deyim yerindeyse yok ediyor” yorumu yaptı.

Türkiye’nin bu aşamada çok ciddi bir karar alarak bazı malların İsrail’e satışına kısıtlama getirdiğini hatırlatan Şekib Avdagiç, “İTO olarak 6 aydır İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı katliamını ve Filistinli masum insanlar ile çocukları açlığa mahkûm etmesini sonlandırma çabalarının karşılıksız kalması üzerine Türkiye’nin İsrail’e karşı yürürlüğe koyduğu ihracat kısıtlamasını önemli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz. Biz insanlığın öldüğü yerde ticaretin yaşamasının mümkün olamayacağına inanıyoruz. Türkiye’nin bu tavrının kalıcı ateşkes ve kesintisiz insani yardım için tüm ülkelerin ortak hareketine vesile olmasını diliyoruz” dedi

“Sanayi arsası konusunda çalışma gerçekleştiriyoruz”

Meclis toplantısında İTO Demir Dışı Metaller Komitesi’nden Ali Bakaner’in sanayicinin arsa konusunda yaşadığı sorunları dile getirmesi üzerine İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sanayi arsaları konusunda bir çalışma yaptıklarını duyurdu. Bu anlamda İstanbul’da arsa üretmenin zor olduğunu söyleyen Avdagiç, “Özellikle Trakya bölgesinde bir hiterland çizdik, envanter oluşturuyoruz. Yakın zamanda bunun duyurusunu yapacağız” dedi.