Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OSB Uygulama Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaştığı anımsatıldı.

OSB'lerde bulunan yatırım alanları için yoğun başvuru yapıldığına işaret edilen açıklamada, "133 OSB'de 1484 sanayi yeri eş zamanlı tahsise açıldı, 6 OSB'de de ön tahsisler başladı. Bu yeni uygulama kapsamında ilk iki haftada 73 OSB'de 330 tahsis ve 6 OSB'de 61 ön tahsis başvurusu gerçekleşti" bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle, hem yatırımların hızlanmasının hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Her ayın ilk pazartesi günü çevrim içi tahsis

OSB'lerin, şeffaflık prensibiyle kural bazlı tahsis yöntemlerini uygulamaya devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, "Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller, her ayın ilk pazartesi günü düzenli şekilde duyurulacak. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri, her ay çevrim içi tahsise açılacak" gisine yer verildi.