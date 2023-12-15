"Tarım ve sanayiyi birlikte güçlendireceğiz"

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarını bir araya getiren Kastamonu Sanayici Vakfı ve Derneği (KASİAD)’ın düzenlediği Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO 2023) üçüncü kez kapılarını açtı.

Fuara; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu katıldı. Önceki gün açılan ve 16 Aralık’a kadar sürecek olan KASTEXPO, Türkiye'nin ilk ticari şehircilik fuarı olma özelliği taşıyor.

“Üreticilerimizi destekliyoruz’’

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ben şahsen iş dünyasından gelmiş birisi olarak, piyasa şartlarını çok iyi bilen birisi olarak elbette ticaret yapmanın zorluğunu hissediyorum en az sizin kadar. Ancak şunu da biliyorum ki, bu gelişmenin her alana yayılabilmesi için güçlü bir girişimcilik şarttır.

Zira üretimin lokomotif gücü dahası siz kıymetli kahraman girişimcilerimizdir. Bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Üretimi ve verimliliği artırmak en son açıklanan işsizlik verilerinin uzun zamanların en iyi rakamlarına ulaşıldığını ifade eden Yumaklı, "Her imkanı, her ihtimali değerlendirmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz.

Bütün girişimcilerimizle beraber, siz kıymetli iş insanlarımızla beraber inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Tarım ve sanayinin entegrasyonunu inşallah maksimum düzeye getireceğiz. Bizler her aşamada üreticilerimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Bir Kastamonulu olarak bu konularda siz kıymetli hemşerilerime, iş insanlarımıza güveniyorum" diye konuştu.

“Enerji tasarrufu ile ihracatımızı artırmalıyız’’

KASİAD Vakfı olarak KASTEXPO’nun üçüncüsünü düzenlediklerini aktaran İçdaş Yönetim Kurulu Üyesi ve KASİAD Başkanı Ayhan Aslan, KASTEXPO’nun Türkiye'de Kastamonu ile buluşma noktası ve işbirliklerin yapıldığı bir fuar olduğunu söyledi.

Bugün KASİAD üyeleri olarak çok iş yaptıklarını belirten Aslan, "Gerek deprem bölgesinde, gerek Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde birlik ve beraberlik içinde bulunduk. Hali hazırda vakıf olarak 303 öğrencimize burs veriyor ve onlara iş imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki sene içinde bu desteklerimizi artarak devam ettirmek istiyoruz. Hepinizin desteği çok önemli ve değerlidir.

Bugün Ortadoğu’da ve Ukrayna’daki savaşlar, dünyadaki finansal problemler, Avrupa ve Amerika'nın korumacılık tedbirleri ülkemizin ekonomisine ve ihracatını derinden etkiledi. Avrupa ve Amerika’nın sınırda karbon vergisi ve iklim değişikliği ile konuları ülkemizin belirli kaynaklarına daha çok yatırım yapmasına ve ekonominin fosil yakıtlardan çıkması için önemli avantaj elde etmesine vesile olmuştur.

Türkiye olarak bu finansal sorunlardan çıkabilmek adına, katma değerli sektörlere yatırım yaparak, kamu ve özel sektörde kemer sıkma politikalarına teşvik ederek tasarruf sağlamalıyız. Sanayide enerji tasarrufu ile maliyeti azaltıp ihracatımızı artırmalıyız. Yine sanayide kullanılan ham maddelere erişebilmek adına teşviklerle buna sağlamalıyız’’ ifadelerini kullandı.

“Üyeler arasındaki ticaret hacmi 15 milyar dolar’’

KASİAD üye firmaları arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar olduğunu söyleyen Ayhan Aslan, küresel pazarda rekabet edebilirliği artırmak için markalaşmayı hedeflediklerini söyledi. Aslan,“KASTEXPO, ülkemizdeki diğer fuarlara kıyasla farklı bir konsept ile hareket ediyor. Kastamonu'nun zengin kültürel mirasını ve iş potansiyelini sergilemeyi hedefleyen bu fuar, şehrimizin ekonomik kalkınmasına ve ticaret hacminin artmasına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.