Tarımda fiyat riskine karşı yeni piyasa

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İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde, ELÜSMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK), İş Yatırım Menkul Değerler ve TÜRİB iş birliğinde TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, tarım ürünlerinde fiyat riskinin yönetilmesi, lisanslı depoculuk, elektronik ürün senedi (ELÜS) piyasası ve vadeli işlemlerin tarım sektörüne sağlayacağı katkılar ele alındı.

“Fiyat riskini daha iyi yönetmeliyiz”

Toplantının açılışında konuşan İTB ve ELÜSMarket ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım ürünlerinin fiyatlarının artık yalnızca Türkiye’de belirlenmediğine dikkat çekti. Küresel gelişmelerin Türkiye’deki üretici ve sanayicilerin maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirten Kestelli, Türkiye’nin kendi tarımsal ürünlerinin fiyat riskini organize piyasalar üzerinden daha fazla yönetmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin büyük bir tarım ve gıda ekonomisine sahip olduğunu ifade eden Kestelli, “Türkiye’nin tarımda yalnızca üretim gücüyle değil, piyasa gücüyle de öne çıkması gerekiyor. Daha güçlü bir üretim için daha güçlü piyasalar kurmalı, daha rekabetçi bir tarım sektörü için fiyat risklerini daha iyi yönetmeliyiz” dedi.

Kestelli, vadeli işlem piyasalarının Türkiye’de uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB), lisanslı depoculuk, TÜRİB ve ELÜS piyasalarının tarım piyasalarının dönüşümünün parçaları olduğunu kaydetti.

İlk ürünler buğday ve mısır

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, yıl sonunda devreye alınması planlanan Vadeli İşlem Piyasası’nın yapısına ilişkin bilgi verdi. İlk etapta buğday ve mısır ürünleriyle başlanmasının planlandığını belirten Kırali, ELÜS dayanaklı kontratların fiziki teslimatlı, endeks dayanaklı kontratların ise nakdi uzlaşmalı olarak tasarlandığını söyledi.

Fiziki teslimat noktasının başlangıçta Konya olarak planlandığını ifade eden Kırali, hububat üretiminin yoğunluğu ve lojistik konumu nedeniyle Konya’nın tercih edildiğini belirtti. Kırali, ilerleyen dönemde dayanak ürün ve teslimat noktalarının artırılmasına imkân sağlayacak esnek bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.

Kırali, piyasada üretici ve sanayicinin yanı sıra yatırımcıların da aktif olmasını ve işlem derinliğinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

“Tarım piyasalarıyla sermaye piyasaları arasında köprü”

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Burak Kınalılar da kurum olarak tarım piyasaları ile sermaye piyasaları arasında köprü görevi üstlenmeyi hedeflediklerini söyledi. Kınalılar, sermaye piyasalarındaki aracılık, türev ürünler ve risk yönetimi deneyimlerini yeni piyasa yapısına aktaracaklarını belirtti.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Onursal Başkanı Haluk Tezcan ise Türkiye’nin tarım ve gıda alanında küresel ölçekte önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin teknoloji ve finansman olanaklarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Şeffaf bir ticaret sistemi kurulmalı”

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Uçak, tarım sektörünün geleceği açısından etkin ve şeffaf bir ticaret sistemi kurulması gerektiğini söyledi.

Lisanslı depoculuğun tam kapasiteyle çalışmasının, elektronik ürün senedi ticaretinin derinleştirilmesinin ve vadeli işlem piyasasının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Uçak, vadeli piyasanın devreye girmesiyle işletmelerin gelecekteki fiyatlarını yöneterek risklerini azaltabileceğini belirtti. Uçak, tacir ve sanayicilerin piyasaya katılımının daha sağlıklı ve şeffaf gösterge fiyatların oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.