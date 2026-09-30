Tarsus’ta üretimden katma değere geçiş hızlanıyor

Fahriye K. ŞENYURT

Tarsus; sanayisi, tarımsal üretim gücü, ticaret kültürü ve lojistik avantajlarıyla önemli bir eko­nomik potansiyel taşıyor. Kentte or­ganize sanayi bölgeleri, Teknopark ve Agropark yapılanmalarıyla sanayi, ta­rım, bilim ve teknoloji arasındaki bağ güçlenirken, yeni yatırımlar ve gelişen üretim alanları da ekonomik yapının dönüşümünü destekliyor.

Bu süreçte üretim kapasitesinin teknolojiyle bu­luşturulması ve katma değerli üreti­min artırılması, Tarsus’un ekonomik geleceği açısından öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka­nı H. Ruhi Koçak, kentteki güçlü üre­tim kültürünün yeni nesil teknolojiler­le geliştirilmesi gerektiğini belirterek, işletmelerin değişen üretim koşulla­rına uyum sağlamasının rekabet gücü açısından önem taşıdığını söyledi. Ko­çak, sanayinin teknolojik dönüşümü­nü desteklemenin yanı sıra tarımsal üretim ile sanayi arasındaki bağın güç­lendirilmesinin de öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu ifade etti.

Tarımsal üretimin sanayiyle da­ha güçlü biçimde buluşturulmasının da ekonomik değer açısından önemli olduğunu ifade eden Koçak, girişimci­lerin yenilikçi projeler geliştirmesinin ve işletmelerin yeni pazarlara ulaşma­sının desteklenmesi gerektiğini kay­detti. Özellikle organize sanayi bölge­leri, Teknopark ve Agropark ekseninde gelişen yapının tarım, gıda, teknoloji, lojistik ve sanayi arasında daha güçlü bir ekonomik bağ oluşturduğunu be­lirten Koçak, bu bütünleşmenin Tar­sus’un bölgesel ve ulusal ekonomideki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Turizm ekonominin tamamlayıcı unsuru

Tarsus’un ekonomik geleceğinde tu­rizmin de önemli bir yere sahip olduğu­nu belirten Koçak, kentin binlerce yıl­lık tarihi, farklı medeniyetlerden izler taşıyan kültürel mirası, doğal güzellik­leri ve gastronomisiyle önemli bir tu­rizm potansiyeline sahip olduğunu be­lirtti. Bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi için yalnızca ziyaretçi sayı­sının artırılmasının yeterli olmayaca­ğını dile getiren Koçak, kentte geçirilen sürenin uzatılmasının da önemli oldu­ğunu söyledi.

Koçak, “Tarsus’un yalnız­ca ziyaret edilip geçilen bir kent olmak­tan çıkarak konaklanan, sokakları ge­zilen, gastronomisi deneyimlenen ve kültürel değerleri keşfedilen bir desti­nasyon hâline gelmesini istiyoruz. Böy­lece turizmin kent ekonomisine sağla­dığı katkıyı da artırabiliriz. Tarsus’un turizmde hak ettiği konuma ulaşabil­mesi için kentteki tüm kurumların ve turizm paydaşlarının birlikte hareket etmesini önemli görüyoruz. Bu doğrul­tuda iş birliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Ekonomik gelecek ortak akılla şekillenecek

Tarsus’un geleceğinin ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle şekilleneceğini vur­gulayan Koçak konuşmasını şöyle sür­dürdü: “Tarsus’un ekonomik gelişimi­ni tek bir sektör üzerinden değerlen­dirmiyoruz. Sanayi, tarım, teknoloji, lojistik ve turizmin birbirini destekle­yen bir yapı içinde gelişmesi, kentimi­zin ekonomik kapasitesini daha ileri ta­şıyacaktır.

Bu süreçte kamu kurumla­rı, üniversiteler, yerel yönetimler ve iş dünyası arasındaki iş birliğini de önem­li görüyoruz. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak yatırım ortamının geliş­tirilmesi, işletmelerimizin rekabet gü­cünün artırılması ve yeni ekonomik fır­satların oluşturulmasına yönelik çalış­malarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; üretim kapasitesi büyüyen, tarımsal değerlerini katma değerli ürünlere dö­nüştüren, teknolojiyi kullanan, dijital­leşen ve turizmden daha fazla pay alan güçlü bir Tarsus oluşturmak.”