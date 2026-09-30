Tarsus’ta üretimden katma değere geçiş hızlanıyor
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, kentin sanayi, tarım, lojistik ve ticaret alanlarındaki gücünü teknoloji ve katma değerli üretimle daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirterek, “Artık yalnızca üretmek yeterli değil; verimli, yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretim gerçekleştirmek gerekiyor” dedi.
Fahriye K. ŞENYURT
Tarsus; sanayisi, tarımsal üretim gücü, ticaret kültürü ve lojistik avantajlarıyla önemli bir ekonomik potansiyel taşıyor. Kentte organize sanayi bölgeleri, Teknopark ve Agropark yapılanmalarıyla sanayi, tarım, bilim ve teknoloji arasındaki bağ güçlenirken, yeni yatırımlar ve gelişen üretim alanları da ekonomik yapının dönüşümünü destekliyor.
Bu süreçte üretim kapasitesinin teknolojiyle buluşturulması ve katma değerli üretimin artırılması, Tarsus’un ekonomik geleceği açısından öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, kentteki güçlü üretim kültürünün yeni nesil teknolojilerle geliştirilmesi gerektiğini belirterek, işletmelerin değişen üretim koşullarına uyum sağlamasının rekabet gücü açısından önem taşıdığını söyledi. Koçak, sanayinin teknolojik dönüşümünü desteklemenin yanı sıra tarımsal üretim ile sanayi arasındaki bağın güçlendirilmesinin de öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu ifade etti.
Tarımsal üretimin sanayiyle daha güçlü biçimde buluşturulmasının da ekonomik değer açısından önemli olduğunu ifade eden Koçak, girişimcilerin yenilikçi projeler geliştirmesinin ve işletmelerin yeni pazarlara ulaşmasının desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Özellikle organize sanayi bölgeleri, Teknopark ve Agropark ekseninde gelişen yapının tarım, gıda, teknoloji, lojistik ve sanayi arasında daha güçlü bir ekonomik bağ oluşturduğunu belirten Koçak, bu bütünleşmenin Tarsus’un bölgesel ve ulusal ekonomideki konumunu güçlendireceğini söyledi.
Turizm ekonominin tamamlayıcı unsuru
Tarsus’un ekonomik geleceğinde turizmin de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Koçak, kentin binlerce yıllık tarihi, farklı medeniyetlerden izler taşıyan kültürel mirası, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi için yalnızca ziyaretçi sayısının artırılmasının yeterli olmayacağını dile getiren Koçak, kentte geçirilen sürenin uzatılmasının da önemli olduğunu söyledi.
Koçak, “Tarsus’un yalnızca ziyaret edilip geçilen bir kent olmaktan çıkarak konaklanan, sokakları gezilen, gastronomisi deneyimlenen ve kültürel değerleri keşfedilen bir destinasyon hâline gelmesini istiyoruz. Böylece turizmin kent ekonomisine sağladığı katkıyı da artırabiliriz. Tarsus’un turizmde hak ettiği konuma ulaşabilmesi için kentteki tüm kurumların ve turizm paydaşlarının birlikte hareket etmesini önemli görüyoruz. Bu doğrultuda iş birliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Ekonomik gelecek ortak akılla şekillenecek
Tarsus’un geleceğinin ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle şekilleneceğini vurgulayan Koçak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarsus’un ekonomik gelişimini tek bir sektör üzerinden değerlendirmiyoruz. Sanayi, tarım, teknoloji, lojistik ve turizmin birbirini destekleyen bir yapı içinde gelişmesi, kentimizin ekonomik kapasitesini daha ileri taşıyacaktır.
Bu süreçte kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve iş dünyası arasındaki iş birliğini de önemli görüyoruz. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak yatırım ortamının geliştirilmesi, işletmelerimizin rekabet gücünün artırılması ve yeni ekonomik fırsatların oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; üretim kapasitesi büyüyen, tarımsal değerlerini katma değerli ürünlere dönüştüren, teknolojiyi kullanan, dijitalleşen ve turizmden daha fazla pay alan güçlü bir Tarsus oluşturmak.”