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Tarsus’ta üretimden katma değere geçiş hızlanıyor

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, kentin sanayi, tarım, lojistik ve ticaret alanlarındaki gücünü teknoloji ve katma değerli üretimle daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirterek, “Artık yalnızca üretmek yeterli değil; verimli, yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretim gerçekleştirmek gerekiyor” dedi.

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Tarsus’ta üretimden katma değere geçiş hızlanıyor

Fahriye K. ŞENYURT

Tarsus; sanayisi, tarımsal üretim gücü, ticaret kültürü ve lojistik avantajlarıyla önemli bir eko­nomik potansiyel taşıyor. Kentte or­ganize sanayi bölgeleri, Teknopark ve Agropark yapılanmalarıyla sanayi, ta­rım, bilim ve teknoloji arasındaki bağ güçlenirken, yeni yatırımlar ve gelişen üretim alanları da ekonomik yapının dönüşümünü destekliyor.

Bu süreçte üretim kapasitesinin teknolojiyle bu­luşturulması ve katma değerli üreti­min artırılması, Tarsus’un ekonomik geleceği açısından öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka­nı H. Ruhi Koçak, kentteki güçlü üre­tim kültürünün yeni nesil teknolojiler­le geliştirilmesi gerektiğini belirterek, işletmelerin değişen üretim koşulla­rına uyum sağlamasının rekabet gücü açısından önem taşıdığını söyledi. Ko­çak, sanayinin teknolojik dönüşümü­nü desteklemenin yanı sıra tarımsal üretim ile sanayi arasındaki bağın güç­lendirilmesinin de öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu ifade etti.

Tarımsal üretimin sanayiyle da­ha güçlü biçimde buluşturulmasının da ekonomik değer açısından önemli olduğunu ifade eden Koçak, girişimci­lerin yenilikçi projeler geliştirmesinin ve işletmelerin yeni pazarlara ulaşma­sının desteklenmesi gerektiğini kay­detti. Özellikle organize sanayi bölge­leri, Teknopark ve Agropark ekseninde gelişen yapının tarım, gıda, teknoloji, lojistik ve sanayi arasında daha güçlü bir ekonomik bağ oluşturduğunu be­lirten Koçak, bu bütünleşmenin Tar­sus’un bölgesel ve ulusal ekonomideki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Turizm ekonominin tamamlayıcı unsuru

Tarsus’un ekonomik geleceğinde tu­rizmin de önemli bir yere sahip olduğu­nu belirten Koçak, kentin binlerce yıl­lık tarihi, farklı medeniyetlerden izler taşıyan kültürel mirası, doğal güzellik­leri ve gastronomisiyle önemli bir tu­rizm potansiyeline sahip olduğunu be­lirtti. Bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi için yalnızca ziyaretçi sayı­sının artırılmasının yeterli olmayaca­ğını dile getiren Koçak, kentte geçirilen sürenin uzatılmasının da önemli oldu­ğunu söyledi.

Koçak, “Tarsus’un yalnız­ca ziyaret edilip geçilen bir kent olmak­tan çıkarak konaklanan, sokakları ge­zilen, gastronomisi deneyimlenen ve kültürel değerleri keşfedilen bir desti­nasyon hâline gelmesini istiyoruz. Böy­lece turizmin kent ekonomisine sağla­dığı katkıyı da artırabiliriz. Tarsus’un turizmde hak ettiği konuma ulaşabil­mesi için kentteki tüm kurumların ve turizm paydaşlarının birlikte hareket etmesini önemli görüyoruz. Bu doğrul­tuda iş birliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Ekonomik gelecek ortak akılla şekillenecek

Tarsus’un geleceğinin ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle şekilleneceğini vur­gulayan Koçak konuşmasını şöyle sür­dürdü: “Tarsus’un ekonomik gelişimi­ni tek bir sektör üzerinden değerlen­dirmiyoruz. Sanayi, tarım, teknoloji, lojistik ve turizmin birbirini destekle­yen bir yapı içinde gelişmesi, kentimi­zin ekonomik kapasitesini daha ileri ta­şıyacaktır.

Bu süreçte kamu kurumla­rı, üniversiteler, yerel yönetimler ve iş dünyası arasındaki iş birliğini de önem­li görüyoruz. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak yatırım ortamının geliş­tirilmesi, işletmelerimizin rekabet gü­cünün artırılması ve yeni ekonomik fır­satların oluşturulmasına yönelik çalış­malarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; üretim kapasitesi büyüyen, tarımsal değerlerini katma değerli ürünlere dö­nüştüren, teknolojiyi kullanan, dijital­leşen ve turizmden daha fazla pay alan güçlü bir Tarsus oluşturmak.”

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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