TL yatırım, 4,80 TL’lik fayda sağladı
KAGİDER, “Yatırımın Sosyal Getirisi Etki ve Nitel Araştırma Raporu”nu yayınladı, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Yapılan her 1 TL’lik yatırım, paydaşlar için 4,80 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2020-2025 dönemini kapsayan faaliyetlerinin sosyal etkisini ölçümlediği “Yatırımın Sosyal Getirisi Etki ve Nitel Araştırma Raporu” sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, KAGİDER’in 2020– 2025 dönemindeki projelerinde yapılan her 1 TL’lik yatırım, paydaşlar için 4,80 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, “Bu rapor, sadece geçmişimizin bir özeti değil, geleceğimizin de pusulasıdır. Yatırımın Sosyal Getirisi oranımızın 1:4,80 çıkması, toplumsal fayda üretme kapasitemizin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlarken; kadınların hayatındaki o ‘cesaret’ ve ‘aidiyet’ duygusunu görmek bizler için en büyük başarı ödülüdür” dedi.
Anadolu odaklı kapsayıcı strateji
Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular doğrultusunda KAGİDER’in gelecek dönem stratejik önceliklerini değerlendiren Bezircioğlu, şöyle konuştu: “Dernek olarak, önümüzdeki dönemde Anadolu odaklı kapsayıcı stratejilere ağırlık vermeyi, kurumsal hafızayı dijital bir kütüphane aracılığıyla arşivleyerek bilginin sürdürülebilirliğini sağlamayı, farklı iş alanlarında kadın girişimciliğine alan açmayı ve teknoloji-yapay zekâ odaklı içeriklerle kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Daha kapsayıcı bir iletişim dilini merkeze alarak, Anadolu’da derinleştireceğiz ve mikro topluluklar üzerinden etkileşimi süreklilik kazanacak şekilde yapılandıracağız.
Bu doğrultuda kamu/özel sektör iştiraklere ve tüm paydaşlara kapımız açıktır.” Kurumsal hafızanın korunması, bilginin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve stratejik yetenek yönetiminin önümüzdeki dönemin temel yapı taşları arasında yer aldığını vurgulayan Bezircioğlu, bu sistematik yaklaşımın KAGİDER’in mevcut etki alanını genişletirken kadınların güçlenmesine yönelik daha kalıcı, yaygın ve ölçülebilir bir dönüşüm yaratacağını söyledi.
Kadınların hayatında “kalıcı değişim”
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Yücel, yarattıkları etkinin sadece ekonomik verilerle sınırlı kalmadığını belirterek, KAGİDER Etkisi’nin paydaşların hayatında profesyonel, sosyal ve duygusal değilim olmak üzere üç ana başlıkta derinleştiğini söyledi. Yücel, derneğin dokunduğu kadınlarda özgüven ve cesaret artarken, “ben de yapabilirim” inancının en belirgin dönüşüm olarak öne çıktığına işaret etti.
‘Yetenek Havuzu’ kurulacak
Proje ve insan kaynağı yönetimine ilişkin değerlendirmelerin, KAGİDER’in güçlü bir içerik üretim kapasitesine, profesyonel bir ekibe ve geniş bir gönüllü ile mezun ağına sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yücel, etkiyi daha da derinleştirmek için yapısal alanlarda çalışmaya devam edeceklerini iletti. Bu kapsamda kurumsal hafızanın dijitalleştirilmesi, bir “KAGİDER Kütüphanesi” oluşturulması, stratejik bir “Yetenek Havuzu” kurulması, paydaş segmentasyonunun güçlendirilmesi ve mezunlarla ilişkilerin daha sistematik biçimde sürdürülmesinin, KAGİDER’in çarpan etkisini artıracak önemli adımlar arasında yer aldığını vurguladı.