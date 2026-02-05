TL yatırım, 4,80 TL’lik fayda sağladı

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Kadın Girişimci­ler Derneği (KAGİDER), 2020-2025 dönemini kapsayan faaliyetlerinin sosyal etkisini ölçümlediği “Yatırımın Sosyal Getirisi Etki ve Nitel Araş­tırma Raporu” sonuçlarını kamu­oyuyla paylaştı. Araştırma sonuç­larına göre, KAGİDER’in 2020– 2025 dönemindeki projelerinde yapılan her 1 TL’lik yatırım, pay­daşlar için 4,80 TL değerinde sos­yal fayda oluşturdu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Be­zircioğlu, “Bu rapor, sadece geç­mişimizin bir özeti değil, gelece­ğimizin de pusulasıdır. Yatırımın Sosyal Getirisi oranımızın 1:4,80 çıkması, toplumsal fayda üretme kapasitemizin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlarken; kadınların hayatındaki o ‘cesaret’ ve ‘aidiyet’ duygusunu görmek bizler için en büyük başarı ödülüdür” dedi.

Anadolu odaklı kapsayıcı strateji

Araştırmanın ortaya koydu­ğu bulgular doğrultusunda KA­GİDER’in gelecek dönem stra­tejik önceliklerini değerlendi­ren Bezircioğlu, şöyle konuştu: “Dernek olarak, önümüzdeki dö­nemde Anadolu odaklı kapsayıcı stratejilere ağırlık vermeyi, ku­rumsal hafızayı dijital bir kütüp­hane aracılığıyla arşivleyerek bil­ginin sürdürülebilirliğini sağla­mayı, farklı iş alanlarında kadın girişimciliğine alan açmayı ve teknoloji-yapay zekâ odaklı içe­riklerle kadınları güçlendirme­yi hedefliyoruz. Daha kapsayıcı bir iletişim dilini merkeze alarak, Anadolu’da derinleştireceğiz ve mikro topluluklar üzerinden et­kileşimi süreklilik kazanacak şe­kilde yapılandıracağız.

Bu doğ­rultuda kamu/özel sektör iştirak­lere ve tüm paydaşlara kapımız açıktır.” Kurumsal hafızanın ko­runması, bilginin sürdürülebi­lirliğinin sağlanması ve stratejik yetenek yönetiminin önümüz­deki dönemin temel yapı taşları arasında yer aldığını vurgulayan Bezircioğlu, bu sistematik yakla­şımın KAGİDER’in mevcut etki alanını genişletirken kadınların güçlenmesine yönelik daha kalı­cı, yaygın ve ölçülebilir bir dönü­şüm yaratacağını söyledi.

Kadınların hayatında “kalıcı değişim”

KAGİDER Yönetim Kurulu Üye­si Gülin Yücel, yarattıkları etkinin sadece ekonomik verilerle sınır­lı kalmadığını belirterek, KAGİ­DER Etkisi’nin paydaşların haya­tında profesyonel, sosyal ve duy­gusal değilim olmak üzere üç ana başlıkta derinleştiğini söyledi. Yücel, derneğin dokunduğu kadın­larda özgüven ve cesaret artarken, “ben de yapabilirim” inancının en belirgin dönüşüm olarak öne çıktı­ğına işaret etti.

‘Yetenek Havuzu’ kurulacak

Proje ve insan kaynağı yönetimine ilişkin değerlendirmelerin, KAGİDER’in güçlü bir içerik üretim kapasitesine, profesyonel bir ekibe ve geniş bir gönüllü ile mezun ağına sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yücel, etkiyi daha da derinleştirmek için yapısal alanlarda çalışmaya devam edeceklerini iletti. Bu kapsamda kurumsal hafızanın dijitalleştirilmesi, bir “KAGİDER Kütüphanesi” oluşturulması, stratejik bir “Yetenek Havuzu” kurulması, paydaş segmentasyonunun güçlendirilmesi ve mezunlarla ilişkilerin daha sistematik biçimde sürdürülmesinin, KAGİDER’in çarpan etkisini artıracak önemli adımlar arasında yer aldığını vurguladı.