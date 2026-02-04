Türk yatırımları, Mısır’da 3 milyar doları aştı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türk ve Mısırlı iş insanları Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır-Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) işbirliğinde Mısır-Türkiye İş Forumu düzenlendi.

‘Büyüme İçin Güçlendirici Platformlar: Hizmetler, Altyapı ve Bağlantısallık’ başlıklı panelle başlayan foruma, Türk ve Mısırlı iş insanları katıldı. Mısır –Türkiye İş Formu’nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, sıkı ve yerinde çalışmanın önemine inanan Türk ve Mısırlı iş dünyası temsilcileri olarak ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için çalıştıklarını, bunun meyvelerini almanın da mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İş formu etkinliği kapsamında ayrıca Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) ile yakın bir eş güdüm içerisinde çalıştıklarını bildiren Olpak, “Mısır ile aramızdaki serbest ticaret anlaşması ticari ilişkilerimizi geliştirmede önemli bir dayanak. İkili dış ticaretimiz 2025 yılında 8 milyar $ bandında gerçekleşti. Türk iş insanları da son dönemde bölgedeki yatırımlarını hızlandırdılar. Bugün Mısır’da 3 milyar $’ın üzerine çıkan ve 100 bin kişiye istihdam sağlayan Türk yatırımlarının varlığından gurur duyuyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini makul bir sürede 15 milyar $’a çıkarmak” dedi.

“Mısırlı kardeşlerimizi ülkemize davet ediyorum”

Bu dönemde lojistik güvenliğinin ve alternatif ticaret güzergâhlarının daha fazla önem kazandığına vurgu yapan Nail Olpak, Süveyş Kanalı’nın küresel ticaretteki rolü ile Türkiye’nin Orta Koridor ve liman altyapıları birlikte düşünüldüğünde, güçlü bir lojistik iş birliği potansiyeli ortaya çıktığını, bunu değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Olpak, “2025 yılında önemli sayıda Mısırlı kardeşimizi ülkemizde ağırlamaktan memnun olduk. Geleneksel turizme ilave olarak ülkemiz sağlık ve eğitim alanında da önemli atılımlar yaptı. Mısırlı kardeşlerimizi de bu imkanlarımızdan daha fazla faydalanmaları için ülkemize davet ediyorum” diye konuştu.

Turizm alanındaki başarı diğer alanlara taşınmak isteniyor

Sanayi alanında başta tekstil ve hazır giyim sektörlerinde güçlü iş birliğini daha ileri taşıyarak, ortak üretim modelleriyle başta Afrika ve Ortadoğu bölgesi olmak üzere üçüncü pazarlara ihracat yapabileceklerine dikkat çeken Olpak, şöyle devam etti: “Enerji konusunda yenilenebilir enerjiye geçiş, depolama ve enerji arz kaynaklarını çeşitlendirme çabaları her iki ülkenin de ortak amacı. Beraber çalıştığımızda amacımıza çok daha hızlı ulaşabileceğiz. Savunma sanayiinde ülkemiz önemli atılımlar yaptı. Bu alandaki iş birliğimiz bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından da önem arz ediyor. Finansal çözümlerimizin temininde de ortak hareket etmeliyiz.”

Türkiye’nin Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olduğuna dikkat çeken Olpak, şunları kaydetti: “Enerjiden, sanayiye, tarımdan alt yapı yatırımlarına kadar neredeyse her alanda önemli yatırım imkanlarımız var. Son yıllarda özellikle savunma sanayii önderliğinde yüksek teknoloji üretim ve ihracat kabiliyetimiz da fazla ön plana çıkmaya başladı. Mısır iş dünyasının bu imkanlarımızdan gerek doğrudan yatırım yaparak gerekse yapılan yatırımlara finansman sağlayarak daha fazla yararlanmak için ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum.”

“Türkiye, Avrupa ile Orta Asya'ya geniş pazar erişimi sunuyor”

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise iş formuna önde gelen Türk ve Mısır şirketlerinin güçlü katılımı, ikili ilişkilerimizdeki yenilenen güvenin ve artan dinamizmin açık bir yansıması olduğunu söyledi.

“Bizi bir araya getiren sadece ticaret rakamları veya yatırım hacimleri değil, değişen küresel ortamda ekonomilerimizin birbirini nasıl tamamladığına dair ortak bir anlayıştır” diyen Tuzcu, “Mısır, Afrika'da Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağıdır; Türkiye ise Mısır'ın küresel olarak en önemli ihracat destinasyonlarından biridir. İkili ticaret hacmimiz son on yılda iki katına çıkarak 2025 yılında yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır.

Ortaklaşa kararlaştırılan 15 milyar dolarlık hedef, ekonomilerimizin ölçeğine ve potansiyeline dayanan stratejik bir vizyonu yansıtıyor. Bu hedef, ekonomik yapılarımızın rekabetçi değil, tamamlayıcı olması nedeniyle ulaşılabilir bir hedeftir” dedi.