Togg, Plug and Play iş birliğiyle ‘Akıllı Şehirler’ için start-up’ları destekleyecek

Togg, temmuz ayında Almanya Stuttgart’ta düzenlenen STARTUP AUTOBAHN Expo 2022 etkinliğinde duyurduğu Plug and Play iş birliğini farklı alanlarla büyütüyor. Plug and Play ile uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı’nı başlatıp, yine Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan STARTUP AUTOBAHN’a üye olan Togg, şimdi de Türkiye’de ‘Akıllı Şehirler’ programı için Plug and Play Türkiye ekosisteminde kurucu üye oldu. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreniyle Togg, ülkemizde akıllı yaşam çözümlerini geliştirecek start-up’ları destekleyecek. Togg, ‘Akıllı Şehirler’ programı kapsamında Plug and Play ekosisteminde yer alan ve ağırlıklı olarak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ile yeni mobilite hizmetleri konusunda çalışmalar yürüten onlarca start-up’a atölye çalışmalarından mentörlüğe pek çok konuda destek verecek. Program kapsamında seçilecek bazı start-up’lar ise uluslararası ölçek büyütme programına dahil edilecek.

AyrıcaTogg’un Plug and Play iş birliğiyle uluslararası arenaya taşıdığı Mobilite Hızlandırma Programı için de başvurular açıldı. Togg ve Plug and Play’in mobiliteyi yeniden tanımlamaya atıfla, “ReDeFine” adıyla gerçekleştirdikleri 3 aylık proje kapsamında özellikle blok zinciri, fintech ve insurtech alanlarına odaklanılarak küresel girişimcilere mentörlük, finansal danışmanlık ve proje gibi ihtiyaç duydukları her konuda destek verilecek. Proje başvuruları 2 Ocak’a kadar alınacak.

“Mobilite ekosistemine güçlü bir katkı sunuyoruz”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Plug and Play ile iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Mobilite ekosisteminin şekillenmesinde start-uplar kritik rol oynuyor çünkü günümüzde inovatif teknolojiler ne otomotiv sektöründe ne de kurumsal büyük şirketlerde bulunuyor. Bu inovasyonlar çoğunlukla küçük, çevik, yaratıcı girişimciler yani start up’lar tarafından geliştiriliyor. Teknoloji alanında da otomobiller birer akıllı yaşam alanları haline geliyor. Biz de ‘Togg Akıllı Yaşam’ adını verdiğimiz hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunmayı hedefliyoruz. Özellikle ‘Akıllı Şehirler’ odağında akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ile yeni mobilite hizmetleri geliştiriyoruz. Tüm bu alanlarda start-up’larla yaptığımız iş birlikleriyle sürdürülebilir değer yaratıyoruz. Plug and Play iş birliğiyle ülkemizde ‘Akıllı Şehirler’ konusunda ekosisteme güçlü bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. ‘Akıllı Şehirler’ iş birliğimizin yanı sıra Plug and Play ile yürüttüğümüz Mobilite Hızlandırma Programı’nda da başvuruları açtık. Geleceğin mobilite ekosistemini birlikte şekillendirebileceğimiz girişimcileri aramızda görmeyi diliyoruz.”

“Bu vizyonun birçok başarı hikayesi yaratacağına inanıyoruz”

Plug and Play CEO ve Kurucusu Saeed Amidi de iş birliği nedeniyle çok mutlu ve gururlu olduklarının altını çizerek, “Togg, bir mobilite ekosistemi oluşturarak, bir akıllı cihazdan çok daha fazlası olmak gibi heyecan verici bir vizyona sahip. Plug and Play olarak Togg ile başlattığımız bu iş birliğinin, bu vizyona giden yolda birçok başarı hikayesi yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu. Saeed aynı zamanda Togg Teknoloji Kampüsü’nün şimdiye kadar gördüğü en iyi kampüslerden biri olduğunu belirterek, “Bunun için Togg'u ve Türkiye'yi çok tebrik ederim” dedi.

“Togg’un inovasyon yolculuğuna eşlik ediyoruz”

Plug and Play Ülke ve Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük ise iş birliğine ilişkin şöyle konuştu: “Hem açık inovasyona hem de ekosistemler yaratmaya bu kadar bağlı iki şirket olan Togg ve Plug and Play’in işbirliğinin çok büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük inovasyon platformu olarak Togg’un inovasyon yolculuğuna eşlik etmeyi heyecanla bekliyoruz.”