Tosyalı Holding’den Çinli üretici ile işbirliği

Türkiye, Cezayir, Senegal ve Angola’daki yatırımlarıyla, Amerikan ve Japon devleri ile yaptığı iş birlikleri ile küresel çelik üretimindeki konumunu güçlendiren Tosyalı Holding, farklı ülkelerde değer yaratacak paydaşlarıyla da iş birlikleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Tosyalı Holding geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük çelik üreticisi olan China Baowu Steel Group ile Stratejik İşbirliği için görüşmelerini mutabakatla sonuçlandırarak sürdürülebilir büyüme yolunda yeni bir adım daha attı.

Bu işbirliği, Tosyalı Holding’in dünya pazarlarındaki büyüme stratejisi ve yeni yatırımları için stratejik bir katkı sağlayacak, iki şirketin farklı pazarlardaki iş birliğinin önünü açarken Tosyalı’nın Cezayir’den sonra Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yapmayı planladığı yatırımlar için de stratejik fırsatlar yaratacak.

“Küresel büyümemizi sürdüreceğiz”

Geçtiğimiz günlerde Baowu Grup Başkanı Chen Derong ile bir araya gelen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Demir çelik sektöründe gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik odaklı, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarımızla büyümeye devam ederken, küresel büyüme vizyonumuz kapsamında yurt dışındaki iş birliklerimizi de genişletmeyi sürdürüyoruz. Daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme için bu tür iş birliklerine önem veriyoruz. Bu anlamda uzun yıllardır farklı projelerde birlikte çalıştığımız China Baowu Steel Group ile yaptığımız bu stratejik ortaklık bizim için çok kıymetli.

Bildiğiniz gibi şu anda Cezayir, Angola ve Senegal’de de yatırımlarımız bulunuyor, bu iş birliği ile buralardaki ve özellikle körfez bölgesindeki yatırımlarımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Belirlediğimiz küresel hedeflere ulaşmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek için iş birliklerimizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Tosyalı Holding ile kazan kazan yaklaşımıyla iş birliğini genişletmek için sabırsızlandıklarını ifade eden Baowu Grup Başkanı Chen Derong, “Tosyalı Holding ile iş birliğimizi daha da derinleştirmekten son derece mutluyuz. Yaptığımız bu iş birliğinin her iki taraf için de çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Tosyalı Holding, 2o yılı aşkın bir süredir Sinosteel Engineering & Technology Co.,ile başarılı bir iş birliği yürütüyor. Cezayir’deki tesisinde dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı, bu süreçte de Sinosteel ile çalışmıştı.

Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerin biri olan Tosyalı Holding, Baowu Group ile yaptığı bu stratejik işbirliği ile yeşil çelik üretimindeki deneyimiyle, Baowu Grubun gücünü birleştirerek yeni nesil yeşil çelik yatırımlarını daha da büyütecek.