Türk KOBİ'leri ile Afrikalı alıcılar WCI Forum'da bir araya geldi

11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) bu yıl, 'Afrika'ya yatırım, geleceğe yatırım' temasıyla düzenlendi. Afrikalı iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren etkinliğin açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Organizasyonda, Türk üretici ve ihracatçılar Afrikalı iş insanlarıyla buluşarak yeni ticaret fırsatlarını değerlendirdi. İki gün boyunca B2B iş görüşmelerinin yapıldığı Forum'da, Türk ve Afrikalı üretici ve ihracatçıların ürün ve hizmetleri de tanıtıldı.

Katılımcılar arasında Fransa ve ABD'den gelen konuklar da vardı

Afrika ülkelerinden 1500'den fazla iş insanını İstanbul'da ağırladıklarını kaydeden WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, "Bu yılki etkinliğin diğerlerinden en büyük farkı, Afrika'nın sadece büyük ülkelerinden değil, zor ulaşılan bölgelerinden de iş insanlarının forumumuza gelmesiydi. Ayrıca Fransa ve ABD gibi Afrika diasporasının yoğun olduğu güçlü ekonomilerden de ziyaretçilerimizi ağırladık. Bunun yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Madagaskar gibi Türkiye'nin pek tanımadığı ülkelerden de ilk kez katılımcılarımız oldu" yorumunu yaptı.

Afrika-Türkiye ticaret hacmi 35,5 milyar dolara ulaştı

Bengisu, Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 35,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ancak rakiplerimiz, bu rakamın çok üzerinde. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika ile sadece ihracat hacmi 55 milyar doları buluyor. Forum boyunca, işbirliğimizi artırarak bu farkı kapatmaya çalıştık. Afrikalı iş insanlarını Türkiye'yi tercih etmeleri için motive ederken, Türk firmalarının Afrika pazarında daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefledik." dedi.

Forum'un gelecek yıl Gana, Fildişi Sahili, Etiyopya ve Tunus gibi ülkelerde düzenleneceğini hatırlatan Bengisu, 2025'in ikinci yarısında Kayseri'de 'Anadolu ve Afrika Buluşması' gerçekleştireceklerini bildirdi.