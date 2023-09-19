Türkiye'deki en etkin İK yöneticilerinin yüzde 60’ı kadın

Bu yıl binden fazla şirketin insan kaynakları alanındaki etki ve yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listede yer alan en etkin İK yöneticilerinin yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu. Bu oran geçen yılın listesinde yüzde 58’di. DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, “Bu yıl öne çıkan İK yöneticilerinin yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor.

Kadınların iş dünyasındaki giderek artan etkisi, şirketlerin daha çeşitli ve yenilikçi bakış açılarına sahip olmasını; uyumlanmasını da hızlandırıyor. Ayrıca, farklı sektörlerden gelen İK liderlerinin iş birliği, sektörel çeşitliliği artırıyor ve bu da şirketlerin daha geniş bir perspektiften yararlanmasını sağlıyor.

İş dünyası hiç olmadığı kadar ‘çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılığı’ konuşurken kadınların da yönetim alanındaki etkileri, katkıları ve temsilleri bu iki önemli konuya da şüphesiz büyük katkı sağlıyor” dedi.

Listede Türkiye’nin en önemli şirketleri var

Listede bu yıl, Türk Hava Yolları, Yapı Merkezi Holding, Petrol Ofisi, OYAK, Arçelik, QNB Finansbank, Abdi İbrahim, Akkök Holding, Kordsa, Eczacıbaşı Topluluğu, Borusan, Migros, İş Bankası, TÜPRAŞ, Yapı Kredi, Alarko, Kale, Koç Holding, Enerjisa gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin İK liderleri yer buldu.

En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri, 9 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek CHRO Summit 2023’te verilecek. İnsan kaynakları ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak