Türkiye’nin en zengin insanları kimlerdir? Türkiye’nin en zengin aileleri ve insanları listesi

Forbes’ın listesine göre pandemi ve savaş gibi küresel olaylardan dünya milyarderlerinin de etkilendiği görülüyor. 2022 yılında dünyanın en zengin insanlarının sayısı 87 kişi azalarak 2668 kişi oldu. Peki, Dünyanın En Zengin İş İnsanları listesine Türkiye’den hangi isimler girdi? İşte aralarında Faruk Eczacıbaşı, Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Aydın Doğan, Ferit Şahenk gibi isimlerin yer aldığı Forbes 2022 listesinden Türkiye’nin en zengin 24 ismi!

1. MURAT ÜLKER

Forbes dergisinin Dünyanın En Zengin İş İnsanları listesine göre Türkiye’nin en zengin adamı 2022 yılında Murat Ülker oldu. Böylece Yıldız Holding, 2021’de olduğu gibi Türkiye’nin En Zengin Holdingleri 2022 listesinde de yerini korudu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Ülker, 4,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. 2021 yılında 6,3 milyar dolarlık servetiyle dünya genelinde 421. sırada yer alan Murat Ülker, 2022 yılında 601. sıraya geriledi.

2. FERİT ŞAHENK

2001 yılında babası Ayhan Şahenk’in vefatıyla Doğuş Holding’in başına geçen Ferit Şahenk, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’sudur. 2022 yılında Ferit Şahenk, 2,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci iş insanı oldu. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servetiyle dünya genelinde 1008. sırada yer alan Ferit Şahenk, 2022 yılında 1292. sıraya geriledi.

3. HAMDİ ULUKAYA

New York’ta kapatılmış bir yoğurt fabrikasını 2005 yılında satın alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasını 5 yıl gibi kısa bir sürede Amerika’nın en çok bilinen ve tüketilen yoğurt markalarından biri hâline getirdi. Hamdi Ulukaya, 2,4 milyar dolar değerindeki servetiyle Türkiye’nin en zengin üçüncü iş insanı oldu. Hamdi Ulukaya, Forbes 2022 dünyanın en zenginleri listesinde 1292. sırada bulunuyor.

4. ERMAN ILICAK

Dünyanın farklı bölgelerinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteren Rönesans Holding Başkanı Erman llıcak’ın serveti 2,3 milyar dolar değerinde. Dünyanın en zenginleri listesinde 1341. sırada yerini alan Erman Ilıcak, Türkiye’nin en zengin dördüncü iş insanıdır.

5. FİLİZ ŞAHENK

Türkiye’nin en zengin aileleri 2021 listesinde yer alan Şahenk Ailesi bireyleri, 2022 yılında da listede kalmayı başardı. Ferit Şahenk’in kardeşi Filiz Şahenk, Doğuş Holding’in marka giyim ve turizm işlerini yürütüyor. Gucci, Emporio Armani, Loro Piana ve Tod’s gibi markaların Türkiye temsilciliğini yapan Filiz Şahenk, 2,2 milyar dolar değerindeki servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde beşinci sırada, dünyanın en zenginleri listesinde ise 1397. sırada bulunuyor.

6. SEZAİ BACAKSIZ

Limak Holding’in kurucu ortaklarından biri olan Sezai Bacaksız’ın serveti, 1,9 milyar dolar değerinde. Türkiye’nin en zengin altıncı iş insanı olan Sezai Bacaksız, dünyanın en zenginleri listesinde ise 1579. sırada bulunuyor.

7. NİHAT ÖZDEMİR

Limak Holding’in bir diğer kurucu ortağı olan Nihat Özdemir, Türkiye’nin en zengin yedinci iş insanıdır. Nihat Özdemir de 1,9 milyar dolar değerindeki servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde ise 1579. sırada yer alıyor.

8. İBRAHİM ERDEMOĞLU

Merinos Halı’nın kurucusu İbrahim Erdemoğlu, 1,8 milyar dolar değerindeki servetiyle Türkiye’nin en zengin sekizinci iş insanıdır. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 1645. sırada yer alıyor.

9. SEMAHAT SEVİM ARSEL

Semahat Sevim Arsel, 1,6 milyar dolar değerindeki servetiyle Türkiye’nin en zengin 10 ünlüsü arasında yer alıyor. Türkiye’nin en zengin dokuzuncu iş insanı olan Arsel, dünyanın en zenginleri listesinde ise 1818. sırada.

10. HAMDİ AKIN

Hamdi Akın 1,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 10 insanı arasına giren isimlerden biri. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 1929. sırada bulunuyor.

11. AHMET ÇALIK

Serveti 1,5 milyar dolar değerinde olan Ahmet Çalık, Türkiye’nin en zengin on birinci iş insanıdır. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 1929. sırada yer alıyor.

12. BÜLENT ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı Topluluğu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı’nın serveti, 1,5 milyar dolar değerinde. Türkiye’nin en zengin on ikinci iş insanı olan Bülent Eczacıbaşı, dünyanın en zenginleri listesinde ise 1929. sırada bulunuyor.

13. FARUK ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, 1,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin on üçüncü iş insanıdır. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 1929. sırada yer alıyor.

14. ALİ ERDEMOĞLU

Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, 1.5 milyar dolar değerindeki servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında bulunuyor. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 1929. sırada bulunuyor.

15. MUSTAFA RAHMİ KOÇ

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, Türkiye’nin en zengin on beşinci iş insanıdır. Serveti 1,5 milyar dolar değerinde olan Mustafa Rahmi Koç, dünyanın en zenginleri listesinde ise 1929. sırada yer alıyor.

16. MUSTAFA KÜÇÜK

LC Waikiki, LCW Home adlı giyim ve tekstil ürünleri üreten markanın en büyük hissedarı olan Mustafa Küçük; 1,4 milyar dolar değerindeki servetiyle Türkiye’nin en zengin on altıncı iş insanıdır. Dünya genelinde ise 2076. sırada bulunuyor.

17. MEHMET ALİ AYDINLAR

Acıbadem Hastanesi kurucusu ve Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye’nin en zengin isimleri arasında on yedinci sırada yer alıyor. Aydınlar, 1,3 milyar dolar değerindeki servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde ise 2190. sırada bulunuyor.

18. DENİZ ŞAHENK

Deniz Şahenk, 1,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadınlarından biridir. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 2190. sırada yer alıyor.

19. İPEK KIRAÇ

Serveti 1,2 milyar dolar olan İpek Kıraç, Türkiye’nin en zengin on dokuzuncu iş insanıdır. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 2324. sırada bulunuyor.

20. TURGAY CİNER

Türkiye’nin en önemli medya patronlarından biri olan Turgay Ciner, 1,1 milyar dolar değerindeki servetiyle Türkiye’nin en zengin yirminci iş insanıdır. Dünya listesinde ise 2448. sırada yer alıyor.

21. AYDIN DOĞAN

Birçok gazete ve televizyon kanalının sahibi Doğan Medya Grubu’nun kurucusu Aydın Doğan'ın serveti ise 1,1 milyar dolar değerinde. Aydın Doğan dünyanın en zenginleri listesinde 2448. sırada yer alıyor.

22. MEHMET SİNAN TARA

ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin yirmi ikinci iş insanıdır. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 2448. sırada yer alıyor.

23. MURAT VARGI

MV Holding’in kurucusu, Turkcell ve KVK’nin ise kurucu ortağı olan Murat Vargı; Türkiye’nin en zengin yirmi üçüncü iş insanıdır. 1,1 milyar dolar değerindeki servetiyle o da dünyanın en zenginleri listesine 2448. sırada giren isimlerden biridir.

24. ŞEFİK YILMAZ DİZDAR

LC Waikiki markasının sahiplerinden biri olan Şefik Yılmaz Dizdar, Türkiye’nin en zengin iş insanları listesinde yirmi dördüncü sırada bulunuyor. Şefik Yılmaz Dizdar 1 milyar dolar değerindeki servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 2578. sırada bulunuyor.

Forbes’ın 36 yıllık dünyanın en zengin insanları listesi 2022 yılında 2668 kişiden oluşuyor. 2021’de bu listeye Türkiye’den 27 milyarder girerken bu sayı 2022 yılında 24’e düştü. Dünyanın en zengin kadın iş insanları arasında ise Türkiye’den sadece 4 kişi bulunuyor.

Amerika’da kurdukları Sierra Nevada Corporation isimli şirketleriyle NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıma işi yürüten Eren ve Fatih Özmen çifti de dünyanın en zengin iş insanları listesinde yer aldı. Eren Özmen 2,6 milyar dolar değerindeki servetiyle listede 1196. sırada bulunuyor. Fatih Özmen ise 2,5 milyar dolar değerindeki servetiyle Dünyanın En Zengin İş İnsanları listesinde 1238. sırada yerini aldı. Eren ve Fatih Özmen çiftinin yatırım yaptıkları ülke Amerika olduğu için Türkiye’nin en zengin iş insanları listesinde değiller.