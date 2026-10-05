Ucuz elektrikli otolar Avrupa’da atağa kalktı

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Avrupa elektrikli otomobil pazarında büyümenin yönü pahalı modellerden daha erişilebilir küçük araçlara dönüyor. Transport & Environment’ın 5 Ekim’de yayımladığı yeni rapor, satışlardaki hızlı artışın yanında üreticilerin ürün planlarında da belirgin bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

25 bin euro altındaki modeller çoğalıyor

Rapora göre Avrupa’da başlangıç fiyatı 25 bin euronun altında olan elektrikli otomobillerin sayısı yalnızca 2026 içinde iki katına çıkacak.

Bu fiyat grubundaki satışların ise 2024’e kıyasla yaklaşık 7 katına yükselmesi bekleniyor.

Üreticilerin uzun süredir ağırlık verdiği daha büyük ve pahalı elektrikli otomobillerin yanına küçük ve düşük fiyatlı modellerin gelmesi, elektrikliye geçişte önemli engellerden biri olan satın alma maliyetini aşağı çekiyor.

Yıl sonuna kadar 60 yeni model geliyor

2026, Avrupa elektrikli otomobil pazarında bugüne kadarki en yoğun yeni model yıllarından biri oluyor.

Yılın ilk yarısında yaklaşık 40 yeni tamamen elektrikli model piyasaya çıktı. Yılın tamamında yeni model sayısının yaklaşık 60’a ulaşması bekleniyor.

Bu rakam, 2021-2025 döneminde yılda ortalama yaklaşık 15 yeni modelin piyasaya çıktığı Avrupa pazarında yaklaşık dört katlık hızlanmaya işaret ediyor.

Yılın ortası itibarıyla geniş tüketici kitlesine yönelik tamamen elektrikli otomobil seçeneklerinin sayısı 150’yi aşmış durumda.

Satışlar yüzde 45 yükseldi

Yeni model dalgası satışlara da yansıyor.

Avrupa Birliği’nde ocak-ağustos döneminde 1,64 milyon tamamen elektrikli otomobil satıldı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı.

Tam elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı aynı dönemde yüzde 22’ye ulaştı. Ağustosta ise bu oran yüzde 28’e kadar yükseldi.

Elektrikli otomobiller 2026’nın ikinci çeyreğinde ilk kez üç aylık bir dönem boyunca yalnız benzinli otomobillerden daha fazla satıldı.

Avrupalı üreticiler ürün sayısında önde

Pazara giren yeni modellerde Avrupalı üreticiler halen en büyük paya sahip.

Yılın ortası itibarıyla mevcut elektrikli modellerin yaklaşık yüzde 60’ı Avrupalı otomobil üreticilerine ait. Avrupalı markalar yılın ilk yarısında ürün gamlarına 16 yeni model ekledi.

Çinli üreticilerin toplam model seçeneklerindeki payı yüzde 21 seviyesinde bulunurken yılın ilk yarısında 11 yeni model pazara çıktı.

Bu tablo, Avrupa’da Çinli markalarla rekabetin yalnız fiyat üzerinden değil, ürün çeşitliliği üzerinden de hızlandığını gösteriyor.

Fransa ve Almanya büyümeyi taşıyor

Elektrikli otomobil satışlarındaki artışın önemli bölümü Avrupa’nın iki büyük otomobil pazarından geliyor.

Fransa ve Almanya, yılın ilk yarısında Avrupa Birliği’ndeki tamamen elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Ağustos ayında elektrikli otomobillerin pazar payı Fransa’da yüzde 38’e, Almanya’da ise yüzde 32’ye ulaştı.

İtalya, Slovenya ve Bulgaristan gibi daha düşük elektrikli araç payına sahip pazarlarda da satış adetleri hızlı yükseldi.

Petrol fiyatları elektrikliye geçişi destekledi

Raporda yalnızca yeni modeller değil, yükselen akaryakıt maliyetleri de elektrikli otomobil talebindeki artışın nedenleri arasında gösteriliyor.

T&E’ye göre son petrol fiyatı şoku Avrupa Birliği’ndeki karayolu kullanıcılarına toplam 53 milyar euroluk ek maliyet getirdi.

Yüksek akaryakıt fiyatlarının kalıcı hale gelmesi, otomobil satın alırken yalnız aracın etiket fiyatının değil kullanım maliyetinin de daha fazla dikkate alınmasına neden oluyor.

Bu durum özellikle küçük ve uygun fiyatlı elektrikli modellerin rekabet gücünü artırıyor.

Avrupa için kritik eşik fiyat olacak

Elektrikli otomobil satışlarının önündeki temel engellerden biri olan yüksek satın alma fiyatı, yeni model dalgasıyla birlikte daha fazla baskı altına giriyor.

25 bin euronun altındaki seçeneklerin çoğalması, elektrikli otomobilleri daha geniş tüketici gruplarının erişebileceği bir seviyeye taşıyabilir.

Ancak Avrupa’daki büyümenin devamı, üreticilerin küçük ve uygun fiyatlı modelleri artırmasının yanı sıra şarj altyapısının genişlemesine ve elektrikli araç politikalarının korunmasına bağlı olacak.