Yatırım teşviklerinde kapsamlı değişiklik yapacağız

Özlem SARSIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir İş Dünyası toplantısına katılarak, hedeflerini, plan ve projelerini İzmir iş dünyası ile paylaştı. Toplantıda mesleki eğitim alanını destekleyeceklerini söyleyen Kacır, “Bakanlık olarak yatırım teşvikleri ile ilgili de bir düzenleme çalışması yaptık, kapsamlı bir reform yapacağız.

Özellikle yatırım kredilerinde finansman destekleri getireceğimiz kapsamlı bir değişime hazırlanıyoruz, bununla beraber Türkiye’nin büyük ölçekli şirketlerine yatırım teşvikleri verirken onlara mesleki eğitim ile ilgili ev ödevleri de veriyor olacağız. Tüm büyük ölçekli şirketler bizim bakanlığımızdan yatırım teşvik belgesi kullanıyorlarsa bu alana da sahip çıkmak zorunda olacak” diye konuştu.

“Planlı sanayi alanları sağlayacağız”

Toplantıda sanayi alanlarının genişlemesi konusuna da değinen Kacır, bu konunun sadece İzmir’de değil bütün Türkiye’de önemli bir mesele olduğunu söyleyerek, “Sanayinin ivmelenmesinin önündeki bir engel olarak karşımızda duruyor. Ülkemizde planlı alanların payı hayli sınırlı… Bizim bunu yüzde 1’e yükseltme hedefimiz var. Sanayi alanlarımızın en büyük handikaplarından biri raylı sistem bağlantılarının çok sınırlı olması. Önümüzdeki dönemde ilk kez Türkiye sanayi alanları master planı çalışmasını gerçekleştiriyoruz ve hızla tamamlayacağız” dedi.

“Kamu-özel işbirliği ile sanayi alanları kuracağız”

Fatih Kacır, Türkiye’de kamu-özel işbirliği modeli ile büyük ölçekli endüstri bölgeleri oluşturacaklarını söyleyerek, “Bu modeli hayata geçireceğiz. Yüksek kamu ve alt yapı maliyetlerini uluslararası finansman kaynaklarından da yararlanarak hızlı bir şekilde karşılayabilecek bir finansman modelini uyguluyor olacağız. Hedefimiz 3-4 yıl içinde planlı sanayi alanlarını Türk sanayicisine kazandırmak. Sanayi alanlarının kurulumunda hızlanmayı ve arzı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Atık OSB’yi kuralım”

Toplantıda konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi arsası bulmakta zorlandıklarının altını çizdi. Yorgancılar “Karşımızda ya sit ya da mera özellikli alanlar çıkıyor.

Mera özelliğini kaybeden yerlerin sanayiye kazandırılması gerek Türkiye’de hiç olmayan Atık Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) kurmayı hedefliyoruz. Fakat yer yok. Eğer yer olursa yatırımcı hazır hemen kurarız” diye konuştu. Ar-Ge merkezlerinin inovasyon ve buluş yapmak yerine vergi indirme merkezi haline geldiğini açıklayan Yorgancılar, “Kentimizde 20 Ar-Ge merkezimiz var ama ihracatta kilogram başına 1,57 dolar kazandırıyor.

Bunca Ar-Ge merkezi ne yaptı ya da yapamadı ki kilogram başına ihracat rakamı önceki yıllara oranla aynı kaldı. Yapılan Ar-Ge’nin karşılığında destekler verilmezse bu merkezler Ür-Ge merkezi olmaktan öteye geçemez. Gerçekten Ar-G merkezlerinde yüksek teknoloji üretirsek kilo başı ihracat rakamımız 3-4 dolara çıkabilir” dedi.

“Fabrika, İzmir'den çıkacak Turcorn'larının ilk durağı olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı ile Avrupa Birliği desteğiyle Ege Teknopark tarafından yürütülen "Ege D-Tech Projesi" kapsamında kurulan Ege Derin Teknoloji Fabrikası’nın açılışını da gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi bünyesinde açılan Ege Derin Teknoloji Fabrikasının 6,5 milyon euro bütçeyle hayata geçtiğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Derin teknolojilerde özelleşmiş girişimcilik merkezleri, firmaların teknoloji geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları fiziki ve teknik altyapıyı sunmanın yanında mentörlük, ağ oluşturma ve finansman gibi kritik imkanlara erişim sağlayarak, bu girişimlerin ticari başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.

Bu merkezler, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve hızla pazar dinamiklerine uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. İnanıyorum ki bu merkezde filizlenecek girişimler Türkiye girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücüne güç katacak. Burası İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak."