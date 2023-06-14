Yeni sanayi alanları kararı, yatırımların yolunu açacak

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’taki bazı yerlerin yeni sanayi alanı olması ve bazı OSB’lerin genişleme alanı olarak belirlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Karar, deprem bölgelerinde ticaretin yeniden toparlanmasına katkısı nedeniyle sanayiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Depremle üretim, istihdam ve ihracatın olumsuz etkilendiği iller arasında olan Gaziantep’te, deprem öncesi başvurusu yapılan alanlar ile ilgili kararların hızlı bir şekilde çıkması moralleri düzeltti.

Bu karara göre; Gaziantep'in Nizip ilçesindeki alanlar "Nizip Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", "Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı" ve "Nizip Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Alanı", Oğuzeli ilçesindeki alanlar, "Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", Oğuzeli ile Şahinbey ilçeleri sınırları içindeki alanlar "Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", Araban ilçesindeki alanlar "Araban Sanayi Alanı", söz konusu ilçedeki Fevzi Çakmak ve Yeni Altıntaş mahallelerindeki alanlar da "Sanayi Alanı" olarak belirlendi. Gaziantep’te söz konusu bölgeler ile ilgili konuşan yetkililer DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Oğuzeli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bozoğlu:

“Deprem sonrası sürecimiz yetkililerin yoğun ilgili ve alakası ile hızlı bir şekilde birkaç gün önce çözüldü. Bölgemizin doluluk oranı şuan yüzde 90 civarında. 110 civarında fabrikamızda 3 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bölgemize yoğun bir yatırım talebi var idi.

Depremden bize göre daha fazla etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay başta olmak üzere altyapımızın daha iyi olması nedeniyle yoğun talepler almaya başladık. Bölgemizde daha önce daha çok küçük ölçekli işletmeler faaliyet gösterirken yeni alanımız ile birlikte orta ölçekli fabrikaların kurulmasını planlıyoruz. Bu gelişme bölgemiz ve ilimiz için son derece faydalı olmuştur.

110 olan fabrika sayımızın bu son gelişmeler ışığında 300’e çıkmasını, istihdamımızın da 20 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz. Biz şu an bu olumlu gelişmenin yanında OSB’mize trafiğe takılmadan Gaziantep Karataş bölgesine direkt bağlanacak yolun biran önce faaliyete geçmesini bekliyoruz. ”

Nizip Ticaret Odası BaşkanıNizip OSB YKÜ Mehmet Özyurt:

“Nizip Organize Sanayi Bölgesi için artı 200 hektarlık bir alan için başvuruda bulunmuştuk. Yeni çıkan kararname öncesi talebimizi yaklaşık 650 hektara çıkarmıştık. Bu yönde kararın hızlı ve beklediğimiz yönde çıkmasından çok memnunuz.

Küçük Sanayi Sitesi içinde 300 hektar civarında bir alan onaylandı. Sanayi Sitesi için esnafımızın çok fazla talebi vardı ve çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Çünkü 1994 yılından bu yana ilçemizde zeytin alanları nedeniyle imar yapılamıyordu. Esnaflarımız, uzun yıllardır bekleyen sorununa bu yeni Karar ile çözüm bulunmasına çok sevindiler. Nizip OSB’de çok fazla yatırımcı talebi alıyorduk.

Mevcutta 100 civarında fabrikamız var. 65 fabrikamız faal durumda. İlçemize yapılan yatırımlar 4. Bölge teşviklerinden faydalanırken, yatırım OSB’ye yapılınca 5. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Bölgemizdeki esnaf ve sanayicinin ihtiyaçlarını görüp süreçlerimizi deprem nedeniyle hızlandıran tüm yetkililere çok teşekkür ederiz. ”

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru:

“Cumhurbaşkanı Kararı ile ilçemizde hem yeni sanayi bölgesi hem de 2019 yılında ön çalışmalarına başladığımız OSB alanı için onay çıktı. 647 dönümlük OSB alanımız için onay çıkması bizler için çok sevindirici. Çünkü OSB’ler için süreçler normal zamanlarda biraz daha yavaş ilerliyordu. Deprem sonrası talebimizin hızlı bir şekilde sonuçlanması bizleri çok mutlu etti. Diğer taraftan Küçük Sanayi alanı için esnafımızın yoğun bir talebi vardı, bu karar ile de esnafımız çok rahatlayacak.

Deprem sonrası yatırım teşviklerinde İslahiye ve Nurdağı ile birlikte Araban ilçemiz, 6. Bölge ilan edildi. Araban ilçemiz tarımıyla ön planda. Kurulacak OSB’nin tarıma dayalı İhtisas OSB olma durumu da söz konusu olabilir. Bu Karar ve 6. Bölge teşvik imkânlarıyla ilçemize yoğun bir talep olacağını öngörüyoruz. İlçemizin nüfusu 33 bin kişi.

Her gün binin üzerinde Gaziantep’e ilçemizden çalışan transferi yapılıyor. Bu yeni gelişme ile ilgili OSB’mizde ilk etapta 40,50 civarında fabrikanın açılacağını hesap edersek 33 bin nüfusluk ilçemiz bölgede cazibe merkezi olabilir ve 15 bin civarında kişiye istihdam sağlanabilir.”