Yılsonuna kadar 27 sektörün eylem planları hazır olacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Eylem Planı; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, Birlik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel’in yönetiminde gerçekleşti.

“Yeşil Mutabakat’a uyum sürecini hızlandırmalıyız”

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yılsonuna kadar 27 ihracat sektörünün tamamının eylem planları hazır olacağını söyledi. Küresel üretim ve ticaretin büyük bir değişim sürecinde bulunduğunu belirten Gültepe, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşümün bu sürecin en önemli dinamiğini oluşturduğunu ifade etti. Gültepe, Türkiye’nin ihracatını ve dış ticarette rekabet gücünü artırabilmesi için yeşil dönüşümün hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Gültepe, “İki yıl önce TİM’in sürdürülebilirlik eylem planını açıklayarak ilk adımı attık. Ardından sektörlerimiz eylem planlarını oluşturmaya başladı. Yıl sonuna kadar 27 sektörümüzün tamamının eylem planları hazır olacak” dedi. Nakliye operasyonlarında deniz taşımacılığının, çevreye en az zarar veren seçenek olarak öne çıktığını söyleyen Gültepe, “Dolayısı ile bizim de daha fazla deniz taşımacılığına yönelmemiz gerekiyor. Tabi bir taraftan da bu alanda Yeşil Mutabakat’a uyum sürecini hızlandırmalıyız.

Çünkü Yeşil Mutabakat çerçevesinde deniz taşımacılığı kaynaklı emisyon da AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil edildi” dedi. Gemi ve yat inşasının, tüm dünyada, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli ile önemli bir sektör olduğunun altını çizen GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, “Sektörümüzün sürdürülebilirlik açısında da önemli bir sorumluluğu var” dedi.

Seven, eylem planı dahilinde ortaya konulan maddelerin, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları ile sürdürülebilirlik ilkesini benimsemelerinin sonucu olduğunu belirterek, “Eylem planları neticesinde, denizlerimizi temiz tutmayı, karbon ayak izini azaltmayı, bioçeşitliliği korumayı, ekonomik açıdan sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, toplumsal açıdan da iş gücümüzü desteklemeyi, eğitim ve fırsatlar ortaya koymayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Mavi ekonomide yeşil dönüşüm hedefleniyor

Sektörün sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın detaylarını anlatan Birlik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel mavi ekonomide yeşil dönüşüm geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı. sektörü eylem planına, ekonomik, çevresel ve sosyal etkenlerin yönetişim çerçevesinde entegre edilmiş bileşenlerinin yanı sıra, teknoloji ve inovasyonu da dahil ettiklerini açıklayan İnsel, tüm bu bileşenlerle 7 eylem planı saptadıklarını belirterek, şunları söyledi: “7 eylem planımız; hedefler için ortaklıklar, izlenebilirlik ve etkin iletişim, tasarım ve dijitalleşme, insana yakışır iş ve ekonomi, sanayi inovasyon ve altyapı, erişilebilir temiz enerji ile iklim eylem planlarından oluşuyor. Bu 7 ana eylem planımıza uygun, 40 alt başlıkta eylemler gerçekleştireceğiz.”