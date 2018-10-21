Hangi doktora giderseniz gidin, 'uyku karnenizi' gösterin!

21 Ekim 2018



Türk Uyku Tıbbı Derneği, 19. kez uyku sağlığıyla ilgili bir kongre düzenleyerek başta doktorları, uykusuzluğun yarattığı tıbbi problemler konusunda uyardı. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi’nde birçok hastalığın arkasında kaliteli uyku uyunamamasının yattığına dikkat çekildi ve bu alandaki gelişmeler anlatıldı. Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen’in verdiği bilgiye göre; her 2 kişiden 1'inin uykuyla ilgili yakınması var. Derneğin 2010’da yaptığı araştırmaya göre kadınlarda 100 binde 13, erkeklerde ise 100 binde 11 oranında uyku apnesi görülüyor.

Dünyada bu sorunun daha çok erkeklerde görülmesine karşın Türkiye’deki tersi durumu Prof. Dr. Özgen şöyle açıklıyor: “Uyku apnesi obeziteyle yakından ilişkili. Türk kadınlarında obezite daha yüksek ve giderek artıyor. Kalp ve damar hastalıklarında en önemli etkenlerden birinin uykuda solunum bozukluğu olduğu ortaya çıkarıldı. Örneğin sabaha karşı yaşanan kalp krizlerinin arkasında uykuda yeterli oksijen alınamaması olduğu belirtiliyor.

Hasta başka şikayetlerle doktora gidiyor, ancak ne doktor ne de kendisi asıl sorunun uyku problemi olduğunun farkında.” Prof. Dr. Oya İtil ise kimlerin dikkat etmesi gerektiği sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Uyku sorunuyla bize gelen kişilere tansiyon ve diyabet olup olmadığını soruyoruz. Genellikle her iki sorun da oluyor. Burada hangisi hangisinden kaynaklanıyor net değil ama uykuyla ilgili sorunları es geçmemek gerek. Doktorlar hastalarına nasıl uyuduğunu sormalı.

Hastalar da bilinçli olmalı. Örneğin bademciği olan çocuklarda uyku apnesi sık görülüyor.

Endokrin bozukluklar da sık görülüyor. Ayrıca birçok psikolojik vakada da uyku sorunlarına rastlıyoruz. Bu nedenle hangi doktora giderseniz gidin uyku durumunuzu mutlaka belirtin.”