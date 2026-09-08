Okul kantinlerinde yeni tarife belli oldu: Tost-ayran ne kadar?

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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren okul kantini fiyatları açıklandı.

Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesine göre, öğrencilerin en çok tercih ettiği ürünlerden tost ve ayranın toplam fiyatı 130 lira olarak belirlendi. Geçen yıl kantinlerde tost 90 liradan satılıyordu.

Tavuk döner 145 lira

Yeni tarifeyle simidin fiyatı 30 lira, açma ve poğaçanın fiyatı ise 35 lira oldu. Tavuk döner 145 liradan satılacak.

Yarım litrelik su için 15 lira, çay için ise 25 liralık tavan fiyat uygulanacak.

Tabldot yemek 245 liradan başlıyor

Okullarda sunulan tabldot yemeklerin yeni fiyatları da belirlendi. Buna göre üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak.

Bu fiyatlarla üç çeşit yemek tercih eden bir öğrencinin 20 okul günlük aylık yemek maliyeti 4 bin 900 liraya, dört çeşit yemekte ise 5 bin 700 liraya ulaşacak.

Kantincilerden zam açıklaması

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılı için fiyatlarda sınırlı bir artış yaptıklarını belirtti.

Kantinciler olarak enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini ifade eden Osmanoğlu, tarifedeki genel artış oranının yüzde 6,8 olduğunu söyledi.