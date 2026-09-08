Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

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Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilenirken, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Gece saatlerinde başlayan yangına 12 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.