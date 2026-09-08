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Antalya'da yangın: Evler tahliye edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Antalya'da yangın: Evler tahliye edildi

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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