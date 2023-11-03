Ashoka Türkiye, değişim yaratan sosyal girişimciler arıyor

Ashoka Fellow’u olan sosyal girişimciler dünyanın dört bir yanında eğitimden tarıma, medyadan ticarete kadar birçok alanda değişim yaratmayı amaçlıyor. Politikaları, piyasa dinamiklerini, sistemleri ve insanların bakış açılarını değiştirmek için çabalıyor. Ashoka’nın Türkiye’de 30 Fellow’u bulunuyor.

Seçilen Fellow’lar Ashoka’nın sunduğu maddi destekten faydalanabilecek ve değişim yaratan sosyal girişimcilerden, gençlerden, kurumlardan oluşan küresel topluluğun parçası olacak.

Hangi özellikler aranıyor?

Aranan özellikler şöyle: Yeni bir fikre sahip olmak, yaratıcılık sergilemek, girişimcilik özelliklerine sahip olmak, yarattığı sosyal etkiyi kanıtlayabilmek, sistem dönüşümü yaklaşımı, etik kodlara sahip olmak.

Sosyal girişimciler 19 Kasım'a kadar başvurabilir veya aday gösterilebilir. Detaylı bilgi ve başvur Ashoka Türkiye'nin web sitesinde yer aldı.

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı olan Ashoka 43 yıldır 95 ülkeden 4 binden fazla sosyal girişimciyi bir araya getirdi ve destekledi.