Dardanel Önentaş, Tat Gıda'da hisse alımı için teklif verecek

Dardanel'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak pay satın alma teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

Tat Gıda'dan Mayıs ayında yapılan açıklamada, şirketin ana ortağı Koç Holding'in sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattığı ve finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı belirtilmişti.