Enkaz kentin ayakkabı imalatçıları üretim desteği bekliyor

Depremin vurduğu Hatay’ın ayakkabı imalatçıları Antakya ilçesinde enkaza dönen ekmek teknelerini büyük felaketin ardından Reyhanlı ilçesine taşıdı. Antakya ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Reyhanlı Sanayi Sitesi’nde yeniden üretime başlayan imalatçıların en büyük sorunuysa ulaşımın zor olması nedeniyle çalışacak usta bulamamak. Günlük bin TL yevmiyeyi gözden çıkaran imalatçılar, usta bulamayınca çareyi ya kepenk açmamakta ya da makinelerin başına kendileri geçmekte buldu.

Deprem öncesi ülke genelindeki erkek ayakkabı üretiminin yüzde 40’ını elinde bulunduran imalatçılar, bugünlerde usta bulamadıkları için üretmekte güçlük çekiyor. İmalatçılar, yeniden eski günlerine dönmek için Antakya ilçesinde bir sanayi sitesi tahsis edilmesini ve maddi desteklerin artmasını bekliyor.