ING Türkiye'den KOBİ'lere pos kolaylığı

KOBİ'ler, ING KOBİ Hızlı POS sayesinde işlerine ara vermeden ING Mobil ya da İnternet Şubesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Onaylar da evrak ve şubeye gitmeden dijital olarak çıkıyor.

ING müşterisi olmasa da ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm gerçek kişi şahıs işletmeleri ING KOBİ Hızlı POS’a dijital kanallar üzerinden başvurabiliyor.

İşletmeler ING Mobil uygulamasını yükleyerek Kurumsal Mobil bölümünden uygulamaya giriş yapmadan başvuruda bulunabiliyor.

ING KOBİ Hızlı POS sayesinde işletmeler POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor.

'Donanım ve bakım hizmeti ücreti yok'

ING Mobil ya da İnternet Şubesi üzerinden ING KOBİ Hızlı POS için başvuru yapan işletme sahipleri, 10.000TL’e kadar %0,59 avantajlı üye iş yeri ücretinden ilk 6 ay koşulsuz yararlanabiliyor.

Üstelik POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor. Avantajlı üye işyeri ücretinden yararlanmaya devam etmek için sonraki her ay ING Business Banka Kart'ından aylık 1.000 TL harcama yapmak yeterli oluyor.

'EFT, FAST ve havalede ücret alınmayacak'

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, şunları söyledi: "ING KOBİ Dijital dünyasında yer alan işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağlıyoruz, örneğin ING KOBİ Dijital’liler EFT, FAST ve havale işlemlerine herhangi bir ücret ödemiyorlar. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz. Bu kapsamda, ING KOBİ Hızlı POS’u dijital kanallarımıza entegre etmemiz attığımız önemli adımlardan biri. Bu entegrasyon ile KOBİ’ler şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS’a sahip olarak avantajlardan faydalanmaya başlayabiliyor."