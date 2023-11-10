'İşimi Yönetebiliyorum' KOBİ'lerle buluştu

Güneş DOĞDU SOYLU

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe başta Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere kamu, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin küresel rekabetçilikte hedeflediği sıçrama için yüksek teknoloji kaldıracını daha etkili kullanması gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak, son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1’lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3’lük barajı aşmak elimizde. Beş yıldır Anadolu’nun dört bir yanından binlerce KOBİ’ye ulaştığımız İşimi Yönetebiliyorum Programımız ile bu sürece katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük ise “Kentimizi kalkındırmak için KOBİ’lerimizin potansiyelini önceliklendiriyoruz. Ekonominin ana gücü olan KOBİ’lerin dönüşüm süreçlerine uyum sağlamaları için onları alanında uzman eğitimcilerle bir araya getiren İşimi Yönetebiliyorum Programı, KOBİ’lerimizin yarattığı değeri artırarak dönüşüm yolculuklarına rehberlik ediyor” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bizler ilimizde Gaziantep modeli ile çalışıyoruz. 15 günde bir toplanıp “şehrin ekonomisi, kültürü, sanayisi için ne yapabiliriz” diye konuşuyoruz. Gaziantep’te ulaşım ve iklim mastır planı yaptık.

Şehir yeşil olacaksa OSB yeşil olacak. Bizim OSB de bunun için çalışılıyor. Son yönetmeliklere uygun yüksek teknolojik arıtma tesisimizi Nizip’te bir ay sonra bitiyoruz. 2026 yılında bu sertifikayı alamazsak ihracat yapamayız. Yeşil sertifikamızı almamız lazım” dedi.

Programa katılan KOBİ’ler internet satışında 55 bine yakın sipariş aldı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında Beşinci dönemi devam eden İşimi Yönetebiliyorum Programı’nda Nisan 2019 - Ekim 2023 tarihleri arasında çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle Türkiye’nin farklı illerinden 4 bin 582 KOBİ temsilcisine erişildi. 320 KOBİ'ye ise dijitalleşme destekleri kapsamında ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat altyapısı, dijital pazarlama danışmanlığı destekleri sağlandı. 2021 yılından bugüne destek sağlanan KOBİ’ler, e-ticaret sitelerinde toplamda 178 bin 719 farklı ürünü satışa sunarken, bugüne kadar 55 bine yakın sipariş alındı.