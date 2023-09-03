KOBİ ve büyük işletmelerin kredi garanti limiti arttı

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek kredi garanti limitleri artırıldı.

Buna göre KOBİ’nin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limiti 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarıldı. Rakam KOBİ dışı büyük işletmeler için 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi.

Karara bir de geçici madde eklendi. Böylece 'KOBİ' tanımı dışında kalan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil edilen işletmelere yıl sonuna kadar 'KOBİ dışı işletmeler' için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkânı sağlandı.