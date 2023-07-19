Logo Yazılım ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2023'e kadar devam edecek kampanyada işletmeler, planladıkları yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunacak Logo ERP çözümlerinden indirimli faydalanabilecek.

İşletmeler, Logo Yazılım ürünlerinin sunduğu muhasebeden satışa, üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerin uçtan uca yönetimi imkanını elde edecek.

Firmalara, ihtiyaca göre uyarlanabilir yapı, e-Belge çözümleriyle tam entegrasyon, grup şirketleri için tek noktadan yönetim ve üretim süreçlerine özel uygulamalar da sunulacak.

Kampanya kapsamında üyeler, Logo Tiger 3, Logo Tiger Wings, Logo Netsis 3 Standard, Logo Netsis Wings, Logo GO 3, Logo GO Wings, Logo Netsis 3 Entegre, Logo Netsis 3 Entegre Pro, Logo Netsis Wings Entegre, Logo Netsis Wings Entegre Pro çözümlerine indirimli olarak sahip olabilecek.

Verilen bilgiye göre, çözüm paketleri ile aynı fatura içinde satın alınan modül, Logo Mind Navigator ve kullanıcı artırımı paketleri de kampanya kapsamında yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen BTSO üyesi işletmeler, "BTSO.Biz" sayfası üzerinden başvuru yapabilecek.