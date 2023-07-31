Pudo ve Aras Kargo’dan kolaylık sunan iş birliği

Aras Kargo müşterileri, siparişlerini verirken gönderilerinin teslimat adresi olarak kendileri için en uygun konumdaki pudo noktasını seçebiliyor. Gönderi Aras Kargo taşıyıcıları tarafından pudo’ya bırakıldığında müşteriye iletilen SMS içindeki QR linki ile gönderi temassız bir şekilde günün 24 saati seçili noktadan teslim alınabiliyor.

Bunun yanı sıra gönderi dağıtımdayken de son kullanıcılar kolaylıkla pudo’yu seçebiliyor. Aras Kargo müşterileri, sipariş oluştururken pudo’yu seçmiş olmasalar dahi gönderileri dağıtıma çıktığında, eğer gönderilerini belirttikleri adreste alamayacaklar ise Aras Kargo tarafından iletilen SMS’te bulunan alternatif teslimat noktaları arasında bulunan en yakın pudo noktasından kargolarını günün istediği her saatinde teslim alabiliyor. Böylece Aras Kargo kullanıcıları zamandan tasarruf ederken, adreste bulunma zorunluluğundan da kurtulmuş oluyor.

Tek noktadan onlarca gönderiyi bırakabilen iş ortakları; sisteme entegre olarak son dağıtım noktasındaki süreçleri için tekrarlanan maliyetlerin önüne geçiyor, ek bir yatırım yapmadan, operasyonel verimlilik, sistemde işlevsellik, teslim etme / teslim alma hızı gibi ciddi avantajları elde ediyor. Yaşam alanlarına konumlandığı yüzlerce pudo noktası ile milyonlarca kullanıcıya günün her saati hızlı ve kolay gönderi teslim alma deneyimine olanak sağlıyor.Kendi mühendislik ve geliştirdikleri yazılım çözümleri üzerine kurulu yapısı ile tüm potansiyel iş ortaklarıyla hızlıca entegre olan pudo iş birliklerini genişletiyor. İş ortakları için hazırlanan özel servisleri ile paydaşlarının şeffaf bir şekilde pudo üzerinden gerçekleşen tüm süreçlerini izleyebilmelerini sağlıyor. Aynı zamanda ileri raporlamalar alabiliyor ve pudo sistemleri üzerinden oluşan verileri ile iyileştirmeler anlamında geri bildirimler alabiliyorlar.

İş ortaklarımızın müşteri memnuniyetini artırıyoruz

Türkiye’nin en çok tercih edilen e-ticaret platformları, markaları ve kargo firmalarıyla ekosistem iş ortaklığı anlayışı ile pazarda deneyimi artırma, katma değer yaratma ve dolayısıyla pazardaki konumunu genişletme hedefleri ve vizyonu ile yola çıkıldığını söyleyen pudo Genel Müdürü Şaban İren, “Türkiye’nin en önemli kargo şirketlerinden Aras Kargo ile gerçekleşen, iş ortaklığımız için oldukça heyecanlıyız. İş ortaklığımızla birlikte Aras Kargo kuryeleri 7/24 yalnızca 9 saniye içinde kargoları pudo’lara teslim edebilecekler. Ayrıca kuryeler, adresten adrese gezmek yerine tek bir noktaya onlarca kargoyu dakikalar içinde bırakarak operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti sağlayacaklar.

pudo’nun bağımsız iş modeliyle paydaşlarımızın herhangi bir rekabet endişesi olmaksızın tekrarlanan yatırımlarının ve maliyetlerinin önüne geçiyor ve tüm iş ortaklarımıza eşit mesafede durarak katma değer sağlıyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımız için odağında en iyi müşteri deneyimi de sunan pudo, teknolojik ve inovatif yaklaşımı ile son dağıtım aşamasında nihai müşterilerin 7/24 gönderi teslim almasına olanak sağlıyor. Bu doğrultuda üst düzey müşteri deneyimi ile iş ortaklarımızın müşteri memnuniyetini artırıyoruz” dedi.

Ekosistemin en önemli değerlerinden olan kuryeler için de 7/24 destek hatlarının bulunduğunu ve kendileri için yapılan özel arayüzler ve eğitimler ile süreçlerin sorunsuz tamamlanmasını sağladıklarını belirten İren: “Yakın gelecekte yeni lokasyonlar ile alanımızı genişleterek “pudo Akıllı Gönderi Ağımızı” büyütürken aynı zamanda dikey yeni nesil servislerimizi ülkemize kazandıracağız. En iyi ve inovatif deneyim vizyonu ile yeni iş birliktelikleri gerçekleştirerek sektörümüz için değer yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ramazan Altınay: “Esnek ve özelleştirilmiş hizmetlerimizin kapsamını artırıyoruz”

‘’pudo ile yaptığımız iş birliği ile birlikte müşterilerimize sunduğumuz esnek ve özelleştirilmiş hizmetlerin kapsamını artırdığımız için memnunuz,” açıklamasını yapan Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay şunları söyledi: “E-ticaretin ve dijitalleşmenin gelişmesiyle değişen müşteri beklentilerini sadece takip eden değil bu beklentilere şekil veren yatırımlar yaparak, verimliliğimizi ve müşteri memnuniyetini artırmaya odaklı çalışıyoruz. Bu iş birliğiyle, müşterilerimizin gönderilerine istedikleri noktadan 7/24 ulaşmalarını sağlayan Aras Burası Dolap ağımızı önemli ölçüde genişletmiş ve daha çok müşterimize bu hizmetimizi ulaştırmış olacağız.”