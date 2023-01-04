KOSGEB ve TÜBİTAK, KOBİ’lere dijital dönüşüm desteği başlattı

Uygulamaya başlanan dijital dönüşüm danışmanlığı desteğine ilişkin bilgi veren KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, bu hizmeti alan işletmelere 20 bin liraya kadar destek sağlanacağını kaydetti. Destek programının KOSGEB ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) işbirliği sonucu hayata geçtiğini ifade eden Kurt, bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan dijital dönüşüm danışmanlarının işletmeleri ziyaret ederek dijitalleşme durumlarını tespit edeceğini söyledi.

KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi konusunda 2021’de işbirliği anlaşması imzaladığını anımsatan Kurt, Protokol kapsamında, imalat sanayisinde çalışanların, yöneticilerin, danışmanların, akademisyenlerin, sektör uzmanlarının, dijital dönüşüm danışmanı olabilmek için TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından eğitimden geçirildiğini vurguladı.

Kurt, şöyle konuştu: “En az ön lisans derecesine sahip adayların katıldığı eğitimlerde ‘Sanayi Devrimi Teknolojileri’, ‘D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı ve Bu Aracın Kullanımı’ ile ‘Danışmanlık Becerileri’ olmak üzere üç ana grupta eğitim verildi.”